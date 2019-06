Izbor najljepših promotorica turizma svijeta ove se godine održao u Poreču.

Prvi put u povijesti izbora ljepota, jedan svjetski izbor održan je u Hrvatskoj. Za krunu i lentu Miss turizma svijeta 2019. borile su se ljepotice iz 40 zemalja. Pobjedu je odnijela Australija, no i mi time možemo biti zadovoljni jer korijene vuče iz Lijepe Naše.



"Da, imam obitelj u Hrvatskoj. Bilo je zaista uzbudljivo doći ovamo, što je i moj prvi posjet. Sretna sam što sam ovdje i zahvalna za ovo predivno iskustvo", rekla je nova Miss turizma 2019., Juliana Nikolis.



Ni Hrvatska nije ostala kratkih rukava. Miss turizma svijeta - Model svijeta dolazi iz Hrvatske! Domaća predstavnica, Vodičanka Paula Srdarev, ponijela je lentu najboljeg modela.



"Potrebno je samo biti svoja osoba. Pokazati svoju pravu ljepotu i osobnost. Bitno je držati do sebe i kako ti misliš da si najljepša", rekla je naša Paula Srdarev, Miss turizma Hrvatske 2019.



Pozornicu je s najljepšim damama iz gotovo cijelog svjeta dijelo i mladi Roko Blažević koji nakon Eurovizije nema previše vremena za ljubovanje - slijede školske obveze.



"Od danas sam obećao sebi da ću krenuti učiti. Tako da se spremam, ali ako sam uspio riješiti školu, mislim da ću i to. Imam uglavnom četvorke i petice ove godine. Mislim da ću se najviše morati potruditi oko matematike koja mi inače ide, ali ima tu posla, vježbanja i ponavljanja!", rekao je Roko.



Kad položi maturu i upiše Muzičku akademiju, što mu je velika želja, tada slijede zabava i ljubav. Evo kakve dame preferira.



"Joj, meni u mom se slučaju potrefi uglavnom da je to plavuša, ali mislim da to nije bitno, stvarno boja kose, očiju, bitno da ima nešto, da zrači", zaključio je mladi Roko.



Energijom i ljepotom zrači i violončelisitica Ana Rucner koja se ovih dana vratila s poslovnog putovanja iz Kine, gdje je promovirala ljepote Lijepe naše, a Kinezi su oduševljeni, kaže.



"Pa prirodna ih fascinira, recimo Plitvička jezera...woooow...onda kako smo mali pa ima puno znamenitosti koje su veličanstvene tipa Stonske zidine kao najveće druge poslije kineskog zida. To im uvijek kažem i uvijek se oduševe", prepričala je Ana Rucner.



Sandi odavno nosi titulu šarmera i miljenika misica, a sada je još poželjniji - sve je iskusniji automobilist i vozač rally utkra.



"Moj savjet svim dečkima koji se od semafora do semafora ganjaju kao ludi, a tu ima i pješaka, neka se prijave za relly, neka se prijave za utrke, postoji brdo, postoji formula driver, postoji autolslalom", poručuje Sandi Cenov.



Pobjednicu izbora Miss turizma svijeta sada čeka godina dana putovanja i promoviranja turističkih ljepota njezine zemlje, a nama je obećala da će svima diljem svijeta preporučiti baš Hrvatsku!



"Svi su zaista prijateljski naklonjeni, srdačni, puni dobrodošlice, sretni što smo posjetili Hrvatsku. Prekrasno je ovdje! Hvala vam!", poručila je razdragana Juliana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr