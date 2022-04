Šibenski slavuj, kako mu mediji tepaju, pjevač Marko Škugor uskoro će publici predstaviti novi singl. Pjesmu "Kontra neba" sam potpisuje i kaže da je autobiografska. Zašto je Marku posebna, kakvu je ulogu u videospotu imao njegov sin te kako se osjeća prije prvog samostalnog koncerta u rodnom gradu, zna ekipa In magazina!

Kralj prvih plesova Marko Škugor ponovno ima glazbeni as u rukavu. Naime, riječ je o novoj pjesmi koju je napisao u razdoblju kada nije mogao održavati koncerte. Ljubavna balada za njega je autobiografska.



"Zove se "Kontra neba" to je jedna od onih 20-ak koje sam napravio u pandemiji u onom blagotvornom, kreativnom razdoblju. Jedva čekam da ljudi vide. Ljubavna je pisma "I kada nebo dvije duše spoji, kontra toga nesmiš ić. Kad se dite iz ljubavi rodi ja ću uvik zadržat rić", govori Marko.



Za novu pjesmu, priznaje nam Marko, ogolio je dušu tekstom, no u videospotu jednu od glavnih uloga dobio je i njegov stariji sin Andrija. Koji se sudeći prema viđenom ispred kamera snalazi doista dobro.



"Snimali smo na otoku Prviću, tamo su mi baba i dida, tako da sam stvarno htio napraviti jedan lijepi spot na tom otoku. Posebnost je ta što mi je mali moj stariji Andija u spotu. On je glumio to dijete koje se iz ljubavi rodi za ovaj par koji je igrao glavne uloge u spotu. Dobar je bio. On je došao tamo i upoznao se i govore mu - to su ti mama i tata - a on govori ali gdje je moj pravi tata, ali stvarno je dobro odradio i lijepo je to ispalo.", priča Marko.



A nakon dugog razdoblja bez pjevanja i koncerata, Marku je ova godina započela u velikom stilu. Koncerti se nižu, a ono što ga iznimno veseli jest i to što napokon može pjevati i u Sloveniji. Jer ljubav između šibenskog pjevača i slovenske publike nikad nije bila tajna.



"Slovenci inače vole dalmatinsku pjesmu, tako da smo nekako prirodan spoj. Meni je stvarno lijepo doći tamo i mislim da sam 30 posto vremena godišnje u Sloveniji tako da sam trećinu već Slovenac postao. Lijepo mi je, ljudi me vole, ja volim njih i jedva čekam sve te koncerte i sva ta druženja tamo. Očekuje nas još i turneja s Draženom Zečićem, legendom, i jedva čekam.", kaže.



A ovog ljeta, osim u Sloveniji, Marko će pjevati i diljem Lijepe naše, no ono što ga posebno veseli, ali i pomalo plaši jest prvi veliki samostalni nastup u rodnom gradu na tvrđavi Sv. Mihovila.



" Jedva čekam napokon, 2.6. To je trebalo biti još 2020. kad je krenula pandemija imali smo dogovoreno i eto nakon dvije godine - tko čeka taj i dočeka. Jedva čekam taj koncert i po meni na najljepšoj pozornici. Nešto ću posebno pripremiti, poseban repertoar za svoj grad. Bit će i stranih pjesama koje ja volim otpjevati, "O sole mio" je standardno postalo ali ću još neke stvari smislit da to bude baš spektakularno.", najavljuje.



Marko najavljuje spektakl u svojem rodnom gradu, ali ono što bi najviše moglo usrećiti njegovu publiku jest i najava izlaska novog nosača zvuka, za koji kaže da su pjesme već spremne te se trebaju odraditi samo protokolarne obveze.



"Prije ovo pjesme će izaći. 12 je pjesama na njemu od toga 3 koje su neobjavljene, njih ćemo samo staviti kao audio i nećemo raditi spotove za njih. Puno toga pripremamo prije ljeta.", otkriva.



Novi album, nova pjesma, mnoštvo koncerata, Marka Škugora, mogli bismo reći, čeka jedno jako toplo i radno ljeto.



