Tri dana snimanja rezultirala su videospotom za novu pjesmu Alena Nižetića. Splitski je pjevač, nakon duže pauze, odlučio snimiti novu pjesmu koju potpisuje njegov kolega iz doba Tutti Fruttija, kojima je Alen bio glavni vokal. Po čemu je ova pjesma posebna, tko glumi Alena u mladim danima te na čiju se obradu pjesme odlučio, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

''Lete uspomene'' naziv je nove pjesme dalmatinskog slavuja Alena Nižetića. Iako nema običaj često snimati nove pjesme, priznaje, ovu nije želio ispustiti iz ruku.

"Pjesmu mi je napravio moj stari prijatelj i kolega iz Tutti Frutti Benda Ivo Jagnjić Jare, danas poznatiji kao Dalmatino. Jedna krasna pjesma, a u spotu se baš radi o nekim mojim uspomenama iz prošlosti", otkrio je.

Balada u kojoj se slavi ljubav između muškarca i žene za Alena je, kako kaže, dobitna kombinacija. U ovom glazbenom spotu ipak pjevač ima sporednu ulogu. Dvoje mladih zaljubljenih nosi cijelu priču, a upravo je to najzanimljiviji detalj snimanja.

"Mlađeg mene glumi moj Toni, stariji sin, a djevojka u spotu je njegova djevojka Vanda Milas. "Nije bilo teško s obzirom na to da su nam slični i životi. On se voli malo zabaviti, i ja isto tako, tako da mi je to dobro došlo. Nekako mi je čast'', objasnio je.

Iako svoj privatni život uspješno skriva od pogleda javnosti, obitelj voli povezati glazbom. Tako je u jednom videospotu glumila i njegova supruga Helena - nakon mnogo nagovaranja ipak je popustila.

"Prije nekih šest-sedam godina, lijep je spot to bio. To je bila baš priča u kojoj je ona mogla biti, ali rekla je to je to i nemoj me više zvati."

Pjevač je prije mjesec dana proslavio svoj rođendan. Iako su to prije bili ludi tulumi, priznaje nam da su sad ipak došle godine kada se partija u krugu obitelji. Iako nam rođendanske želje nije htio otkriti da mu se slučajno ne ispune, ipak smo saznali jednu. Želja koja će se ubrzo ostvariti jest ostvarenje i Alenova sna.

"Sprema se jedna obrada Miše Kovača. Ove godine Mišo me iznenadio, pristupio mi je na 'Split pjeva Mišu', čestitao mi na izvedbi. Pozvao me na svoje koncerte kao gosta u Spaladium Areni i u Arenu Zagreb, gdje sam stvarno bio izvrsno primljen i hvala mu na tome još jednom. I ja ću, eto, u čast Miši snimiti jednu njegovu pjesmu, to će biti obrada jedne pjesme, ali o tom potom. Mislim da će to njemu biti iznenađenje, on još to uvijek ne zna'', otkrio nam je Alen.

