U konkurenciji za prestižnu nagradu Večernjakova ruža, koja će se dodijeliti 27. put, Nova TV ima jake adute Informativnog programa. Nominirani su Dnevnik Nove TV i Mislav Bago. Zato je Lana Samaržija za IN magazin porazgovarala s direktoricom Informativnog programa Ksenijom Kardum, ali i jednim od najpoznatijih političkih novinara na domaćoj sceni.

Ovakve scene u redakciji Informativnog programa još uvijek su samo slike kojih se s nostalgijom prisjećamo. Za medije je prošla godina, obilježena pandemijom i razornim potresima, bila posebno izazovna i dinamična na neki dotad nezamisliv način:



''Trebamo nositi maske, držati se distance i svih propisa koji su doneseni, naravno da to utječe na taj čak bih rekla i duh zajedništva, ali s obzirom na sve što se dogodilo, rekla bih da je on u nekim trenutcima bio i jače izražen. Ti ljudi svaki dan daju sve od sebe da bi ljude informirali jer u ovom trenutku informacija je najvažnija'', govori Ksenija Kardum.



U godini iza nas najgledanija informativna emisija u zemlji Dnevnik Nove TV još je jednom dokazao svoju kvalitetu, čak i u nemogućim situacijama.



''Podsjetit ću i da samo imali dva potresa i u tim danima vidi se taj neki duh suradnje, kolegijalnosti, kad na posao dođu i ljudi koji nisu trebali doći taj dan'', priča Ksenija.



A situacije su to kada više nego ikad treba objektivno informirati građane:



''Gledaš oko sebe ljude koji su izluđeni, koji ne znaju kako dalje, dobivaju razne informacije s društvenih mreža i onda od nas medija očekuju da im kažemo koja je istina. I tu trebaš izabrati bitno od nebitnog, fake news, prave vijesti'', govori Mislav Bago.



''Mislim da za sada to radimo vrlo uspješno jer nismo podlegli nikakvoj niti histeriji niti smo objavili stvari koje su se pokazale netočnima'', smatra Ksenija Kardum.



U vremenu kada je brzina postala imperativ na štetu kvalitete i točnosti, Dnevnik Nove TV svakog dana u 19:15 donosi više od 60 minuta provjerenih informacija.



''U prošloj godini kada se pokazala potreba za pojačanim informativnim programom, zapravo smo produžili naš dnevnik i to se pokazalo vrlo uspješnim'', priča Ksenija.



U jakoj konkurenciji za nagradu Večernjakova ruža Dnevnik Nove TV nominiran je u kategoriji ''TV emisija godine'':



''Mislim da su gledatelji prepoznali da kod nas dobiju informaciju, dobiju i analizu određenih vijesti, dobiju i komentar kada je potrebno. Dakle, ne bavimo se samo informacijom nego i onime što stoji iza informacije'', smatra Ksenija.



Važan dio Dnevnika je Mislav Bago, jedan od najpoznatijih političkih novinara, a pred njegov mikrofon gotovo da nema političara koji nije stao. To nije nimalo lako jer zna da će se susresti s pitanjima koja katkad nisu ugodna. No Bago ostaje dosljedan od samih početaka svojeg rada - javnost mora dobiti odgovore na sva pitanja. I trema ne smije postojati.



''Pa nemam tremu, ali imam nervozu kako će to sve ispasti jer jedno je kad razgovaraš prije sa sugovornikom i drugo kad se upale kamere. Mnogi od njih se zapravo transformiraju kad se upale kamere i onaj normalni rječnik koji koriste prije transformiraju u taj nekakav metajezik koji obični ljudi ne razumiju. I ja zapravo najviše ludujem zbog toga. Bilo da su to tiskovne konferencije, intervjui, bilo što, trudiš se da ti razgovori budu što jednostavniji, da se plastično objasni da ljudi shvate zašto se nešto mora ili ne mora dogoditi'', govori Mislav Bago.



Politički komentator, urednik, reporter, zaštitno lice izbora na Novoj TV, istraživanja, ali i intervjua, i ove je godine nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji ''TV osobe godine''.



''Neka bude šta bude, svi koji su nominirani su sjajni kolege, i tko god dobije nagradu, zaslužio je, iskreno'', kaže.



Tko su najbolji, ipak će odlučiti publika. Glasati za naše lica možete do 13. ožujka. Sve informacije o tome dostupne su na internetskoj stranici Nove TV.

