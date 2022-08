Očekujete li i danas sa strahom da će vam proviriti repić nakon pokoje šalice kave previše? Naše su zvijezde kao djeca, baš poput većine nas, vjerovale u svakakve simpatične laži.

Najveća ljepota djetinjstva leži u neiskvarenoj mašti pa svaka priča, bajka ili mit u trenutku postaju stvarnost.

Možda smo zato svi tako neupitno vjerovali, čak i u one male simpatične laži, koje su nam roditelji tako vješto servirali kao istinite. Nekima je tako roda donosila djecu, zbog kave su rasli repići, a ako ste slučajno gledali u križ, oči bi vam tako i ostale. Ni naše zvijezde nisu bile imune na ove trikove.

''Mama, ja mislim da ona to dan danas vjeruje. Nju je bilo strah, ja sam htio ići na gimnastiku kao mali jer sam njih vidio kako skaču i meni je to bilo super i onda mi je zabranila ić na gimnastiku jer ju je bilo strah da ne ostanem malen i spasila me. Izrastao sam na čitavih 176 cm inače tko zna možda bih bio metar 50 tako da hvala mami, ako je to istina spasila si me'', govori Damir Kedžo.

Osim gimnastike, za visinu su moguće pogubne i ljestve. Ne samo da donose nesreću, već vas mogu traumatizirati za cijeli život, kao u slučaju Ane Maras Harmander.

''Jedna stvar koja mi je uvijek u glavi, a to je valjda zato što nisam narasla velika pa onda kad ti prelaze nogom preko tebe kao ostat ćeš mali ili kad prođeš kroz skale, ostat ćeš mala. Ne vjerujem da sam zbog toga mala ali to mi je non stop u glavi i ja sad isto neću proć kroz ljestve'', kaže Ana Maras Harmander.

Kava je za odrasle, ali i za djecu, magičan napitak. Onim "velikima" pomaže da se razbude, no malenima od nje raste rep.

''Jako puno pijem kave, onda me ta teorija s repom jedno vrijeme držala moram priznati i onako svaki put bih malo provjerio je li to istina ili nije, doduše kad sam bio tak mali nisam pio toliko kave'', priča Zoran Aragović.

''Mislim nisu me plašili, ali doveli su me u situaciju da nisam bio siguran jel je ili nije stvarno s kavama, da ako popiješ kavu da će ti stvarno izrast rep, ali nisam mogao razumjet zašto bi ti izrastao rep'', govori Fabijan Medvešek.

Najveći balkanski mit kojim nas plaše od malih nogu su hladan beton i propuh, a ovog se straha teško riješiti i u odrasloj dobi.

''Vikala mi je samo baka pokojna da ne smijem nikako sjediti na propuhu, na hladnom i onda je znala ići u dućan, a mi bi sjedili na haustoru od zgrade kraj dućana, onda bi baka uletavala pa bi mi gurala karton pod guzicu. Nemoj na hladnom!'', prisjetio se Davor Gobac.



''Baka mi je uvijek govorila nikad ne smiješ sjest na beton, to je strašno nezdravo, propuh, zatvaraj prozore ja se dan danas tih stvari držim tak da nisam posumnjala u to, ne znam je li ispravno ili nije ali nikad me nećeš vidjet da ću ja sjest na beton ako ispod ne stavim neki jastučić ili bar magazin'', priča Ana Vučak Veljača.

Mnogo je takvih sitnih laži na koje danas gledamo s dozom humora, a roditeljima moramo priznati da su bili iznimno dovitljivi.

''Ono što je meni najviše obilježilo djetinjstvo s obzirom da imam osam godina mlađeg brata je to da ga nikad nisam smjela gledat odozgo jer da će mu ostat oči ovako, znači u kolicima kad sam ga vozila nisam smjela zvat Tomi, jer ako me pogleda gore ostat će mu tako. Ali to mi je ostalo i do dan danas imam ja malo dijete ili neka moja prijateljica nikad mu ne dolazim odozgo da mu oči ne ostanu gore'', prisjetila se Neda Parmać.



Sigurni smo kako će Eurosong pozornica za Damira ipak jednom postati stvarnost, a što se Djeda Mraza tiče, draga djeco, to je čarolija u koju nikada ne morate prestati vjerovati.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.