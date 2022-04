U vazmenom smo trodnevlju. Danas je Veliki petak, a u nedjelju najvažniji i najstariji kršćanski blagdan - Uskrs. Kako će ovaj veliki dan provesti poznati Hrvati, kojih se običaja drže, što će se naći na njihovoj uskrsnoj trpezi te kako izgleda ona najvažnija, duhovna priprema za Uskrs, otkrili su ekipi In magazina.

Uskrs je najveći kršćanski blagdan koji donosi nadu, mir i radost uskrsnuća. Vjernici se za ovaj veliki dan pripremaju korizmom. To je vrijeme u molitvi proveo i Jasmin Stavros.

Sad smo u poniznosti totalnoj i onda dolazi uskrsnuće, veselje, nada da sve će biti dobro, vjera i dalje jača tako da mi puno znači Uskrs

''Novi život, sve nešto drugačije, snažnije'', govori Stavros.

Ovaj blagdan poznati Hrvati provest će uglavnom u krugu obitelji.

''Obiteljski praznik ujutro je naravno uskršnji doručak pa nakon toga ili van ili se familijarno nađemo na ručku ništa specijalno'', kaže Željko Krušlin Kruška.

'U krugu obitelji, skromno, jednostavno da obilježimo taj veliki praznik'', priča Vladimir Kočiš Zec.

''Normalno u krugu obitelji mi uvijek vodimo računa da ni za Božić ni za Uskrs ne sviramo, kažu Slavonske lole.

Radne blagdane imat će Željko Bebek, zato je planove za Uskrs morao promijeniti.

''Mi smo mislili da ćemo ove godine obiteljski negdje otputovati u Engelsku sad kad se već to može, no međutim jednostavno nemoguće je, bit će tu i koncerata u vrijeme Uskrsa'', kaže Bebek.

Tijekom 40 dana korizme vjernici iščekuju ovaj veliki dan.

''Ja inače sad dok je korizma bila išao sam svaki dan na misu, imao sam mogućnost. Godinama nikad nisam razmišljao što mi Uskrs znači ali vidim koliko mi stvarno znači'', priča Stavros.

Posta na Veliki petak Željko Krušlin Kruška, kaže, ne pridržava se.

''Ima tu kako se stvorila nova država tako su stvorile i neke nove navike, neka nova prenemaganja, pa onda oni koji nisu nikad bili u crkvi sad su im puna usta Boga i crkve sve mi to malo ide na živce. Mislim da je vjera duboko intimna stvar i nije potrebno mahati'', priča Kruška.

Bojenju jaja najviše se vesele najmlađi. Ivana Kovač u ovoj aktivnosti uživa s kćerkicom Elenom.

''Nju to sad veseli bojati jaja, pa tražiti jaja pa kuckati se pa tko će pobijediti i to me jako veseli i vraća u djetinjstvo dok je mene to veselilo'', priča Ivana.

Jaja, ali i ostalo što će se naći na uskrsnoj trpezi, ono je što mnogi jedva čekaju.

''Patka, bit će malo janjetine, uskršnji kolači i nezobilazni uskršnji doručak, rotkvica i mladi luk'', kaže Sanja Doležal.

Mnogo radosti i vjere u ljepšu budućnost neka nam svima donese nedjelja Uskrsa.

