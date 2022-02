Opća opasnost i službeno ima svoje lutke. Od pamuka, vune i žice načinila ih je supruga njihova frontmana Pere Galića. Kako nastaju ove vjerne replike članova benda, kretivna umjetnica Ivanka otkrila nam je u svojem domu. Bila je ovo i prilika za razgovor o 30 godina dugoj glazbenoj karijeri ovog kultnog sastava, ali i jednako velikoj bračnoj obljetnici ovog para.

Prvu lutku koju je izradila, Ivanka je, zajedno sa suprugom Perom Galićem, poklonila tužnoj djevojčici s Banovine. Možda baš zato ona ima tako veliku važnost, a dječji osmijeh bio je i svojevrstan motiv za nastavak ove lutkarske priče.



''Ja sam od one djece koja su odrasla u onom vremenu. Nije bilo puno skakanja po ulici. Moralo se prejko ferja sjesti, učit vesti, štrikati. Nkad moja mama nije dala da se dangubi pa sam to naučila kad sam bila mala i sad to koristim'', priča Ivanka.



Za samo jednu platnenu ljepoticu potrebno joj je čak pet dana. A zbog silnih detalja, ali i uključenih emocija, ovoj kreativnoj Slavonki bilo je posebno izazovno od platna, žice i vune načiniti suprugov bend. Sve članove Opće opasnosti.



''Sudjelovao sam i ja u proizvodnji istih. Ima i zahtjevnijih situacija, fizičke su koje uspijem ja napraviti, a i skrenuo sam na neke detalje i odjevne predmete mojih kolega koji su ispali vrlo vjerodostojno. Jedino im nismo uspjeli napraviti sve kilograme koje imaju naslagane'', šali se Pero.



Lutkice Opće opasnosti bile su želja jednog para, obožavatelja ovog benda. A zbog njih je Pero, šali se pjevač, ostao gotovo bez svih svojih lanaca. No zato je jednog materijala ostalo i previše.

''Vrlo, vrlo jednostavan. Sad sam nezahtjevan. Ne treba kosu. A to je najteže, treba šivati. Dobro je, samo dvojica imate kosu'', kaže Ivanka.



Iako u lutkicama nalazi razonodu i veselje, Ivankino slikarstvo nije u drugom planu. Atelje je stvorila u sklopu dnevnog boravka i kuhinje, kaže, kako bi ručak što manje patio. A nedavno je za svoj rad dobila i veliko priznanje.

Ljetos je stigao poziv iz Japana, tražili su da moje slike izlože u virtualnoj galeriji i predivno je ispalo. Slikari su iz cijelog svijeta i nas iz Hrvatske 4,5'' priča.



Ivankina kreativna duša je i prije više od 30 godina privukla Peru. Zajedno su se našli na pozornici još 1986. godine, kada je ova slikarica plesala u Kulturno-umjetničkom društvu njihove rodne Županje. Priča puna uzajamne ljubavi, poštovanja te, prije svega, potpore.



''Vjerojatno bih davno negdje završio loše da nije bilo nje takve koja je preuzela apsolutno sve na sebe. Kuću, okućnicu i djecu'', kaže Pero.

I zato joj je neopisivo zahvalan. Počeci rock and rolla, točnije, Opće opasnosti, koja sada broji velikih 30 godina, nisu bili jednostavni.



Bilo je tu i mnogo izbivanja iz kuće. Za razliku od posljednje dvije godine, kada koncerti dolaze na kapaljku. Ipak, nadaju se da će ove godine uspjeti dostojanstveno proslaviti 30 godina postojanja benda koje će Ivanka, sigurno, popratiti novim lutkicama s licem Opće opasnosti.

