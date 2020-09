Osmero kandidata, isto toliko transformacija i jedna prilika da zadive žiri. Treba li reći išta više od toga da se na male ekrane vratio show ''Tvoje lice zvuči poznato''? Tko je odnio prvu pobjedu u nastavku sezone, što učiniti kad se na nastupu dogodi nešto neočekivano te razgolititi se na sceni ili ne, ispitala je Sanja Kuzmanović.

Prvu pobjedu u nastavku sezone odnijela je Lu Jakelić.

''Nisam očekivala, ali sam priželjkivala, kao i svatko od nas tko se za određenu ulogu. A Ciara je sama po sebi netko kome ja težim u smislu žene koja je potpuna na sceni, dakle i pjeva i pleše i skače i glumi, modelira, još je sva zgodna, baš mi je bio težak zadatak'', priča Lu.

No trud se na kraju ipak isplatio. Lu je upisala svoju prvu pobjedu, a najzahtjevniji zadatak joj je bila koreografija.

''Prvi put sam se susrela s ulogom u kojoj moraš imati fizičku snagu i pritom ne pokazivati da ti je teško nego se sjetiti uživati. I ja kao nekadašnji plesač, ipak je prošlo puno vremena, trebala sam se prisjetiti kako je to. Ljudi imaju percepciju kad si pjevač profesionalno ili kad si primarno vokalist: a pa ti pjevaš, to će tebi super sjesti. Zapravo je baš suprotno. Mislim da je kolegama koji su glumci lakše. Koliko god meni bilo primarno pjevati, ipak je teško i plesati i pjevati i onda je ona još u potpunosti sigurna, ima te ekspresije, sva si je važna i bitna i velika, ima to pravo, ali ja koliko god to priželjkujem to, ipak mislim da moram još puno toga proći u životu da bi imala tu sigurnost na sceni. Zaista je bilo teško pripremiti tu karizmu, karizma je ono nešto s čim se rodiš'', kaže.

Najkorisniji savjet došao je od estradne kolegice Paole Valić Bekić koja se također okušala na ovoj pozornici.

''Ona mi je rekla nešto što nema veze s onim što vide naši gledatelji već s vremenom koje trebaš raspodijeliti da se dobro snađeš i ostaneš zdrav i fizički i psihički, a to je dobro se organizirati jer tempo je zaista naporan i ekstreman, i stvarno ponekad se dogodi da budemo od jutra do kasne, kasne večeri na snimanju i na probama'', kaže.

Na tempo je, stoga, bila spremna, no samu sebe je iznenadila time što se u nekim stvarima snašla i bolje nego što je očekivala.

''Imam jako spreman odgovor, a to je, kolikog od ovo neobično zvučalo, biti polugola na sceni. Zato što današnja moda svih tih plesačica slash pjevačica, i Beyonce i Ciara i Shakira, sve one su plesački obnažene, uvijek su to neki trikoi koji su na prvi pogled kao šta si to obukla, a s druge strane ipak su efektni. I onda još je sav utegnut, pa ti pleši u tome, to je bilo onako kako ću ja sad to, ali na kraju ti to da to neko dodatno samopouzdanje žensko. Kao i uvijek, sve je u glavi i onda te to onako: joj, što ako se vidi malo špekeca, što bi žene rekle, ili ako nešto pukne na kostimu. Ali čak i kad se te stvari dogode, kao i u svakoj ulozi, ako ideš, idi do kraja i nekako smo bili spremni na to'', zaključila je simpatična Lu.

I zato ih poredak na ljestvici ni najmanje ne opterećuje.

''Naravno da je to možda neka trenutna emocija kad ne ispuniš svoja prvo očekivanja ili kad pomisliš - u dobra je uloga, s ovim ću sigurno kotirati visoko, onako to je možda trenutni osjećaj s kojim nisi zadovoljan, ali to sve proizlazi iz tebe samog, i zapravo te tjera s drugom ulogom da budeš još kompetitivniji sam sa sobom'', kaže.

Ipak, svakome se katkad dogodi poneka često jedva primjetna situacija koju se kandidati svim silama trude i zadržati neprimjetnom.

''To na kraju bude neka sitnica na koju zapravo uopće nisi računala, mislila sam ˝joj sad ću pogriješiti korak, pa će to svi skužiti˝, zapravo meni je cijelo vrijeme bilo bitno da mi ona ogromna perika ne uđe u nosnicu ili usta, budući da sam se toliko micala i plesala. Evo, tog me bilo strah, ali neću reći jel se dogodilo ili ne, neka ostane tajna'', objašnjava.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.