Mario Roth svojim je nastupom u petoj epizodi nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato All stars'' na noge digao i žiri i kanidate koji nisu mogli odoljeti da ne zaplešu s njim. Donijelo mu je to i pobjedu koja mu, otkrio je našoj ekipi, mnogo znači. Čemu se kod transformacija najviše veseli, kad se vraća pred publiku te vidi li grupu Vigor na Eurosongu, pogledajte u našem videu.

Iako pjesma "Jerusalema" nije možda bila ono što bi on prvi odabrao, upravo mu je ona donijela pobjedu u petoj emisiji nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.



''Zato što sam ja zaista htio da dobijem neku točku, da mi gljiva da neku točku u kojoj ću moći letjeti tamo negdje po studiju, gdje će se puštati vatra oko mene. Ali to je sve dio showa. Ja sam jako zadovoljan s tim nastupom i bilo bi mi jako krivo da u ovoj sezoni nisam odnio niti jednu pobjedu'', priznao je.

A razlog za to prilično je jednostavan. Mario je samo želio biti jedan od onih koji će u ime Nove TV donirati novac nekoj humanitarnoj udruzi.



''Drago mi je što sam odnio pobjedu samo zbog toga što mislim da bi moje sudjelovanje u ovoj sezoni bilo beskorisno da nisam mogao ustati, doći na onu pozornicu i reći: 'Toj i toj udruzi ja u ime Nove TV dajem 10 tisuća kuna''', kaže.

Zbog toga mu ništa nije bilo teško.



''Ni buditi se u pet ujutro, biti na setu u šest. Ja zadnjih deset godina idem spavati u pet ujutro, a budim se u 11. Morao sam malo bioritam prilagoditi tome, ali to su sve neke slatke muke. Nositi ženske cipele, perike, to mi je čak bilo kul. Bilo mi je kul iako nikad više ne bih puštao kosu, ali tome sam se najviše veselio. Sve su to prirodne perike od prirodne kose i tako i izgledaju'', priznaje.

Show ''Tvoje lice zvuči poznato'' došao mu je i kao dobra priprema jer se nakon godinu i pol pauze grupa Vigor uskoro vraća pred publiku.



''Ja sam realna osoba, moj životni pravac je optimizam. Jako sam sretan što sam zadržao tu dozu realnosti, jednostavno ja se nisam žalio. Godinu i pol dana nisam ništa radio, ali nisam kukao, nego sam prihvatio to kako je, naučio sam se živjeti s tim. Onda onaj moj optimizam dolazi do izražaja'', kaže.

Okupljanja i probe bend je jedva dočekao, a Marija je jedna stvar malo zabrinula.



''Ja sam se pitao: 'Bože, hoću li ja znati sve tekstove kad se popnem na pozornicu?' To ti je kao kad ne ideš u školu godinu i pol dana, i onda izgubiš tu naviku'', kaže.

U moru nastupa jedan možda bude i eurovizijski. Ako se dogodi dobra pjesma, Mario ne isključuje tu mogućnosti, iako priznaje da mu ovo natjecanje nije kao što je bilo prije.

''Danas je to meni postala parada, sorry, ljubitelji Eurosonga, ali parada svega, kiča, neukusa. Danas nije bitno kakva je pjesma, bitno je da ti imaš vjetar u kosi i mislim da se ta čar izgubila. Gledao sam Albinu, ako me to želiš pitati, i bila je sjajna'', priznaje.

Sjajni nastupi očekuju nas i ovaj tjedan u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''. Kandidati su već spremni za nove transformacije i dobru zabavu.



I na kraju jedna vrlo važna informacija za sve vas.

Pratite TLZP u izmijenjenom terminu. Gledamo se umjesto u nedjelju, 29. ovog mjeseca u subotu!

