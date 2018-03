Prva emisija za sve je bila probijanje leda, ali pobjednik je mogao biti samo jedan. Ili, u ovom slučaju, pobjednica. Maja Bajamić raspametila je publiku i žiri svojom transformacijom u Arethu Franklin.

"Ja uvijek pristupam svakom svom zadatku, i pristupat ću, tako da ja pobijedim sebe u njemu, bez obzira na to bi li ja to privatno odabrala ili ne bi, šta god da me zapadne, moje pravilo je bilo da nemam preferenci, što god mi dođe ja prihvaćam i radim kao da ću pobijediti", priča Bajamić. "Prva misao kad sam dobila ulogu bila je: ah Bože, Aretha Franklin, za početak, idemo jako. U mom životu je općenito tako, prilika za dobar start, ali i priika za dobro proklizati. Trebala me biti puna pozornica sa svake strane i to je bila velika odgovornost i čast za mene", dodaje Maja.

Sve što je dala za ulogu urodilo je plodom, a euforija će je, kaže, držati još dugo. "Dogodilo se zapravo nešto što se nije događalo ni na probama, ni vokalnim ni dramskim ni tonskim, a to je da sam ispjevala visine koje do tad nisam pjevala, valjda taj šus adrenalina i iščekivanja i svega toga. Nakon nastupa sam poletila Ivani Husar, ona me ovako gleda, a ja kažem: stara, šta je ovo bilo, znači ne znam! Ali baš smo slavili taj moment", dodaje Bajamić.

Iako se veselila pobjedi, više od toga razveselilo ju je što novac može darovati potrebitima. "Iz onog duhovnog došlo je ono materijalno, i to je zapravo trenutak koji sam posebno slavila, još u humanitarne svrhe, mislim da je to veličina bit ovog projekta",dodala je Bajamić. Iako je komentari javnosti tek čekaju idućih dana, u posljednje se vrijeme naslušala dosta savjeta. Jedan joj se, ipak, urezao u pamćenje.

"To je bilo, ja mislim, od Martine i Ivane, da me ne uništi moj perfkecionizam, da ne može sve biti besprijekorno i da se opustim u tom segmentu. Da su greške moguće i da su one zapravo neprimijetne. Meni je to sve na n-tu. Ja kad čujem nešto ili vidim, uzbudim se, možda nekad nepotrebno jer ja hoću da je sve savršeno, to je ta djevica, u službi sam tog svog znaka nekako", dodala je Bajamić.

No nisu se samo kandidati našli u tuđim cipelama. U novim su se ulogama ovog puta našli i pobjednici prijašnjih sezona. "Genijalni su! Prvenstveno mi je drago da nam sude ljudi koji su bili u toj koži jer mislim da to ima jednu dodatnu dimenziju naspram onoga kad netko nema pojma jer nije fizički ni psihički ni duhovno iskusio to. Nude stvarno širok spektar i opus različitih osobina, Mario koji je presmiješan, Saša koji je jedan za mene baš profesionalac ovog showa i vokalno i scenski kameleon, Nives koja je sve iznenadila apsolutno, ona je taj moment iznenađenja svega toga, i imamo Kedžu koji je apsolutni perfekcionist u glazbenom pogledu, ono čovjek čuje sve, on je štreber", zaključuje Bajamić.

Već je prva emisija pokazala da nas u petoj sezoni očekuju brojna iznenađenja, stoga, nedjeljom navečer znate što vam je činiti. Vidimo se za tjedan dana!