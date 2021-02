Kada je u prosincu obolio od korone, teško da je poznati radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko mogao zamisliti kako će se tek krajem veljače vratiti domu. Zbog bolesti je ostao i nepokretan. No borio se do posljednjeg daha i sada ponosno prošetao pred kamerama IN magazina.

Iako prognoze nisu bile sjajne i ono što je prošao nikome ne bi poželio, Trpimir Vicković nije izgubio veseli duh, zbog kojeg ga već godinama obožava vjerna publika.

"Ovo mi je posudio prijatelj Karlo, to je od njegova čukundjeda, moram to pokazati, inače neće biti dobro. Služi mi kad hodam malo duže da se mogu malo osloniti. Inače mi ne treba, mogu ga staviti preko ramena, ali još uvijek se gegam", pokazao je Trpimir kako se sada kreće.

Koronu je dobio u prosincu prošle godine.

"Išao sam provjeriti što mi je sveti Nikola stavio u čizmicu i staviti nešto svojoj ženi i pao sam. Noge nisu radile, probava nije radila. Bez temperature, bez ičega, u hitnoj su mi ustvrdili da sam COVID pozitivan. U Dubravi sam sve moguće preglede prešao, sve moguće specijaliste sam obišao. Zaključak je bio: znamo što vam je, ali ne znamo što vam je, jer korona je tek poslije pokazala svoje pravo lice i obostranu upala pluća bez temperature. Od struka na dolje bio sam u živčanim problemima. Meni je korona napravila proces koji obično bude kod dijabetičara sa 75 ili 80 godina, a meni s 56. Ali dobro, nije to ni tako strašno, koliko sam mogao loše proći. Od mojih doma nitko nije imao temperaturu, a ako je netko imao, to je kod njih prošlo i otišlo na mene, a ja sam je prigrlio", otkrio je Vicko.

Uslijedili su mjeseci oporavka.

"Jesam li ja to trebao proživjeti, da. Jer mnogi bi pukli, ja nisam pukao Ja sam samo malo na noge dobio, ali treniram. Malo me garderoba ždere, smršavio sam dosta. Kaže mi žena: 'Pa nećeš valjda u toj prevelikoj jakni i tim širokim majicama?', a ja rekoh: 'Takav sam kakav sam, ne mogu ja sad pobjeći od toga'", izjavio je.

Nakon mjeseci koje je proveo prikovan za krevet morao je ponovno učiti hodati.

"Kako da hodam? Tako da moraš ustati iz kreveta, učiš kao dijete, zaboravljaš neke osnovne korake. Hoćeš ovako hodati, hoćeš se ispraviti, sad se napokon ravno držim, prikladno", kaže Vicko.

U cijeloj ovoj situaciji važno je čuvati se, ali napominje i kako je važno družiti se.

"Izbjegavajte fizički kontakt, mi smo na otvorenom dva metra udaljenosti, to je dovoljno, ali ako vi nekoga danas nazovete, to je socijalni kontakt. Još uz modernu tehnologiju videopozivom se sjetite nekoga. Ta osoba nije sama, vi niste sami, u društvu ste. E, sad niste u fizičkom društvu, ali ste u mentalnom društvu i to je bitno. To je bitno da se ljudi ne bi zaboravili međusobno družiti, ma u kakvom obliku", poručio je.

I naravno, ono što je najvažnije - ne smijemo se zaboraviti šaliti.

"A na kraju krajeva život je nekima, kažu, sprdnja, prolazna stvar, jednokratna pojava. Onda je treba iskoristiti najbolje što možeš", zaključio je.

Sada je pred njim svakodnevni trening.

"Bolest je napravila svoje. Za mnoge je bila fatalna, a meni je to bila dobra opomena da bih trebao promijeniti način života, da bih se trebao više kretati i da napokon pokažem svoju pravu prirodu, a to je taj prokleti optimist koji se jednostavno ne da", zaključio je dobro raspoloženi Vicko.

