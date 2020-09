Najljepši dan u životu - rečenica je to kojom se najčešće opisuje dan vjenčanja. Iako se tradicija u Hrvatskoj razlikuje od regije do regije, čini se, noviji naraštaji mladenaca vole sve luksuznija vjenčanja. Što uključuju takva vjenčanja te kakvi su trendovi pri izboru lokacije, zna naša Dijana Kardum.

Vjenčanje pod zvjezdanim nebom uz šum valova, izmjena zavjeta na starim dubrovačkim zidinama, unutar dvorca ili pak na otoku. Hrvatska obiluje prirodnim ljepotama i znamenitostima pa su tako mogućnosti za romantična, luksuzna vjenčanja ''iz snova'' gotovo neograničene.

"Luksuzna vjenčanja najčešće se dešavaju na lokacijama koje imaju ili neke kulturne institucije, tvrđave, neka voda, rijeke, more. Znači sama lokacija treba biti lijepa i onda na to sve se nadograđuje, interijer, uređenje, dobra hrana, dobra posluga", objašnjava Saša Majetić.

Luksuzna vjenčanja često se vežu uz tvrđavu Lovrijenac u Dubrovniku, dvorac Trakoščan ili pak Brijune. No ni Zagreb nije iznimka. A u svijetu se ovakva vjenčanja najčešće povezuju s golf terenima.

Kad su luksuzna vjenčanja u pitanju, sve, naravno, mora biti prvoklasno. Katkad se cvijeće i dekoracije naručuju mjesecima unaprijed iz dalekih zemalja. Neobičnih zahtjeva ne nedostaje. Ono što svaki par želi je apsolutna čarolija.

"Mladenke su to obično koje idu u neke detalje koje su njima užasno bitne jer često sanjaju o tim detaljima. Muškarci više brinu možda o hrani, piću, ali žene su te koje idu u detalje s hranom, pićem, eksterijerom", zaključuje Saša.

Što se tiče namirnica, one, naravno, moraju zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Dok će se vani zahtijevati primjerice jastog, u Lijepoj Našoj prednost se daje bogatoj hrvatskoj gastronomiji.

"Mislim da smo u jednoj fazi koja je jako dobra, a to je da su ljudi prepoznali hrvatsku namirnicu i ta domaća namirnica je izvrsna baza pripreme svakog jela dalje. Tako da se to dosta kombinira. Moderni su načini pripreme te hrane, u odnosu na prije 10 do 15, 20 godina", objašnjava.

Kad je organizacija vjenčanja u pitanju, sve mora biti kao iz bajke. No organizatori vjenčanja katkad se susreću s nekim nemogućim situacijama.

"Tu je bilo najzahtjevnije kada smo išli na jedan otok gdje je sve trebalo prevesti brodovima, gdje nas je i kiša dočekala, gdje je niz faktora bilo koji su praktično mission impossible bili, ali uspjeli smo to napraviti. Mladenci su bili zadovoljni, ali rekao sam sebi - ne ponovilo se", priznao nam je Saša.

Naravno, mnogi će reći da su luksuzna vjenčanja namijenjena samo za one dubokog džepa. S obzirom na to da se vremena mijenjaju i cijene takvih vjenčanja postaju povoljnije.

"Cijene jako ovise o samoj lokaciji, pošto su često one kao takve skupe, vrlo često su iznimno skupe, a onda tek dolazi usluga hrane i pića, servisa, interijera", kaže Saša.

No najvažnija želja mladenaca je da to zaista bude dan za pamćenje!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.