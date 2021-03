Albina Grčić užurbano se priprema za eurovizijski nastup u Rotterdamu pa radi na kondiciji na plesnim probama. Glumica Ecija Ojdanić prava je maratonka i obožava trčanje, a Maja Šuput otkriva kako je izgledao njezin trudnički pilates koji je prakticirala gotovo do porođaja. Koje su slavne Hrvatice zaljubljenice u fitness te koje načine rekreacije i tjelovježbe ne preskaču kako bi uvijek bile fit, otkrile su Davoru Gariću za IN magazin.

Glumica Ecija Ojdanić strastvena je zaljubljenica u trčanje. Iza nje su brojni istrčani kilometri, a nema dana da ta Drnišanka sa zagrebačkom adresom ne otrči svoju dozu. Maja Šuput zaljubljenica je u fitness. S treninzima nije prestala ni za vrijeme trudnoće.

''Trudnički pilates, to su vježbe jedan na jedan sa trenericom. Cijelo je vrijeme žena s tobom, pazi cijelo vrijeme da se krivo ne okreneš, da ne čučneš preduboko ili neke druge stvari za koje ja i ne znam što smijem, što ne smijem. Više smo se bazirali na ruke, vjeruj mi, ja sam mali Schwarzenegger kad skinem ove rukaviće! Noge, gluteusi i tako dalje. Tako se forma kad rodiš puno brže vrati'', objasnila je Maja Šuput.

Zaljubljenica u fitness tek će postati naša ovogodišnja eurovizijska predstavnica Albina.

''Nisam baš u najboljoj kondiciji, od Dore čak i jesam jer sam puno plesala i puno smo se spremali u tom nekom kontekstu. Ali inače ne mogu baš reći da puno posjećujem teretane, da puno radim, tako da sam se malo uspuhala'', priznala je Albina.

Savjete joj daje njezin dečko Ivan, nogometaš Hajduka. Nogomet se kod njih ne propušta.

''Pa i zbog nogometa i zbog nogometaša. To jest jednog nogometaša, to je moj nogometaš'', govori Albina.

''Uvijek kad mi momak gleda, ja mu se pridružim i gledam s njim. Nije da ga ograničavam i kažem: 'Gasi to, idemo u kino!', nego kažem: 'Pa dobro, ja ću pogledati s tobom!''' otkriva.

Svoju fit liniju i Neda Parmać već godinama održava trčanjem.

''Trčim od 12. godine, mislim da sam čak izjavila da to meni više nije trening, to mi je meditacija. Obujem tenisice i idemo. To je tjedno minimalno 3-4 puta'', kaže Neda.

Ivana Kindl nesuđena je gimnastičarka, no i danas rado odradi zahtjevni trening u dvorani.

''Kako sam u tim srednjim godinama, sad nema zezancije i ne volim onaj osjećaj mlitavosti, i više-manje dosta sama vježbam'', kaže.

Iako je mnogi doživljavaju kao nježnu i krhku, Danijela Martinović obožava boks.

''Trbuh mi je dobar i bicepsi su mi dobri. Volim ovako vretenaste mišiće, nikad nisam voljela nešto nabijeno'', priča Danijela.

Nives nam je priznala da je pravi hedonist. Kako ne bi nabacila kilograme viška, redovito vježba. Fleksibilnost joj je najjača strana.

Indira uz svojeg supruga, ujedno osobnog trenera, trening odrađuje u kućnoj teretani. Indira sve što radi radi s velikom količinom energije i smijeha.

Ako u svoj trening unesete vedrinu i učinite ga zabavnim, put do željene linije bit će kraći i slađi.

''OK sam si u svojoj koži i kad imam kilu više i manje, ali što se tiče samog sporta, više je stvar psihe nego samog izgleda. Šusni sve van i onda si fajn'', zaključila je Lana Jurčević.

