Možda mislimo da su rođeni pod sretnom zvijezdom i kako imaju sve što čovjek može poželjeti, no ni svjetski poznata i uspješna imena katkad nisu pošteđena životnih tragedija. In magazin donosi priču o bogatima i slavnima koji su svoje živote započeli u najvećem siromaštvu ili pak pod okriljem obiteljskog nasilja i iz svega izašli kao snažne, inspirativne osobe.

Oni možda vode život na kojem im ostatak svijeta zavidi, no iza brojnih nasmijanih lica s naslovnica kriju se iznimno tragične priče, o djetinjstvu kakvo nitko ne bi trebao proživjeti. Neke su zvijezde obilježile istinske traume, poput Charlize Theron. Rođena i odrasla u Južnoj Africi, ova lijepa glumica djetinjstvo je provela uz nasilnog oca alkoholičara, kojeg je njezina majka na kraju usmrtila vatrenim oružjem. Od tragičnog događaja oporavile su se uz pomoć bliske zajednice prijatelja, kakvu Charlize i danas njeguje.



''U Africi je popularna izreka da dijete odgaja selo i to je filozofija koju ja nosim sa sobom. Kad su moja djeca stigla u moj život, prvu večer čim su stigli kući moje selo ih je dočekalo, to je uključivalo i ljude i pse. To je način na koji želim odgajati svoju djecu ali to mi je i potrebno kao samohranoj majci'', ispričala je Charlize Theron.

Poznati komičar Jim Carrey dobar dio djetinjstva proveo je živeći u kombiju, a oskarovka Viola Davis, sa svojih petero braće i sestara živjela je u neizmjernom siromaštvu. Situacija je bila toliko teška da su hranu tražili kopajući po kontejnerima.



''Ne mogu vjerovati da je ovo moj život. Odrasla sam u siromaštvu. U ruševnim stanovima, prepunim štakora i uvijek sam samo željela biti netko. Željela sam biti dobra u nečemu. Zato sam preplavljena emocijama'', izjavila je viola Davis.



Siromaštvo je pojam koji je od malih nogu dobro upoznala i Oprah Winfrey. Jedna od najvećih tv zvijezda današnjice nerijetko je javno dijelila najteže trenutke svojeg djetinjstva, ne skrivajući tako ni istinu o seksualnom zlostavljanju od strane rođaka, koja je rezultirala trudnoćom sa samo 14 godina. Ipak, iz svih nedaća izašla je podignute glave te se hrabro izborila za vlastitu sreću.



''Ja sam žena koja se samoostvarila, to je sigurno'', rekla je Oprah.



I dok se čini kako ona doista ima sve što netko može poželjeti - slavu, ljepotu, zavidnu karijeru i zanosnog muškarca, Jennifer Lopez dugo se borila za svoju poziciju pod zvjezdanim nebom.

''Bilo je teško, imala sam jako nisko samopouzdanje, morala sam zaista shvatiti tko sam'', rekla je J.Lo.



A kako je otkrila u nedavno objavljenom dokumentarnom filmu, odnos s majkom Guadalupe bio je daleko od idealnog. Dapače, često su Jennifer i njezine sestre znale pretrpjeti majčine batine, a zbog stalnih sukoba oko izbora karijere Jen je otišla od kuće s navršenih 18.

Dokazi su ovo kako teške situacije katkad rađaju borce, no jednako tako i da je potpuna zabluda mišljenje da su poznate osobe rođene pod sretnom zvijezdom i samim time lišene bilo kakvih životnih iskušenja.

Jedan od najseksi muškaraca današnjice ne odvaja se od novog dečka, a za plažu su čak uskladili i jedan detalj +27

Zbog legendarne reklame za Pipi prije 40 godina postala je seks-simbol, a najnovijim fotkama u badiću opet je napravila pomutnju! +31