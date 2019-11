Osvojiti zlatni gumb nije mala stvar, no osvojiti ga dva puta - e, to je već presedan! Transform Crew nije mogao ni sanjati da će, nakon velikog uspjeha prije tri godine, kad su dogurali čak do finala, i ove sezone upravo oni biti zlatni gumb Maje Šuput. Njihov je talent pričanje priče kroz pokret, odnosno koreografiju.

Kada Transform Crew pleše, publika ne trepće kako im ne bi nešto promaknulo.

Iako su se prije tri godine upravo zlatnim gumbom plasirali u polufinale, ovog puta ga nisu očekivali.

"Stvarno je bio dobar osjećaj, pogotovo kad znaš da si to napravio drugi put i za nas osobno to nije mala stvar i jako smo na to ponosni, ali da, bilo je veliko iznenađenje", priznala je Ivana Rončević iz Transform Crewa.

Davor Ćiković, Transform Crew

"Jako nam laska, prvi put kad dobiješ zlatni gumb, to može biti sreća, to može biti taj trenutak kad te netko primijeti. Ali zapravo drugi put za redom čak više nije sreća, to je nešto što nam stvarno potvrđuje, volimo vjerovati da radimo dobro", izjavio je plesač Davor Ćiković.

Dobrih plesača na domaćoj sceni, tvrde Davor i Ivana, nikako ne nedostaje.

"Ples je postao popularniji, popularizirao se malo više, doduše, tu su bili neki drugi utjecaji poput filma "Step Up", poput nekih natjecanja koja su sad postala jako velika, isto tako i dosta važna činjenica da vrlo vjerojatno break dance sad ulazi u Olimpijske igre. Plesači koji su već stariji, koji su otprije, se puno više podržavaju nego ranije i kad ljudi podržavaju jedni druge, jednostavno cijela scena raste", objasnio je Davor.

A ona skriva, tvrdi Davor, još kojekakva iznenađenja. No za postati plesač, dobar plesač, važne su dvije stvari.

"Prvo to voljeti, a drugo imati ogromnu motivaciju zato jer taj život, ma koliko bio jako zabavan, može biti fenomenalan, ali s druge starne - težak je jer moraš biit prvi koji uđe u dvoranu i zadnji koji izađe iz dvorane, svaki dan, bez iznimke", izjavio je.

"Svatko može plesati, svatko može to osjećati, svatko može postati bolji u tome, ali za neke vrhunske rezultate je stvarno bitan taj talent", smatra Ivana.

Tako ni njihove priče nisu ništa drugačije.

"Kad sam bila u osnovnoj školi, upisala sam se na ples iz popularnog razloga, a to je zato što idu i moje priajteljice. Znam da na prvi trening kad sam došla, pomislila sam ja želim biti ta trenerica, bila je jedna jako lijepa, mlada trenerica i ja sam samo poželjela: ajme ja želim biti ona i imati njezin posao", otkrila je.

Nakon što je ispunila sve društvene norme: završila školu, fakultet i našla posao, shvatila je da je ples uvijek bio konstanta te dala otkaz i posvetila se svojoj prvoj ljubavi. Davorova priča je, pak, bila nešto složenija.

"Ja sam iz Rijeke i htio sam oduvijek plesati break dance, ali u Rijeci, ni okolici Rijeke nije bilo ponude. I onda sam se odlučio prebaciti u Zagreb u školu, to je bio moj san", objasnio je.

Po samom dolasku u Zagreb, u vrlo kratkom roku, uslijedili su profesionalni angažmani i njegov san postao je stvarnost. Možda baš zato su ga shrvale emocije kad je Maja stisnula zlatnu gumb.

"Ne samo zato nego pošto sam radio tu koreografiju, uvijek sam imao mali pritisak jer nosim odgovornost, na toj istoj sceni je 30, 40 drugih ljudi. Jednostavno ta težina je u tom trenutku pala s mene", priznao je Davor.

Motivacije im, baš kao i uspjeha, ne nedostaje, no članove svoje ekipe često podsjećaju na ono što je i njima važno.

