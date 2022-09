Pobjednik Plesa sa zvijezdama Pedro Soltz vraća se modelingu i snimanju kampanja svjetskih brendova. Odveo nas je na trening i otkrio koja je njegova tajna uvijek savršenog izgleda. Priznao nam je s čime se najviše muči u odgoju kćerke Lare, ali i zašto se jedan hrvatski svećenik molio za njegovu suprugu Iris.

Nakon uživanja i opuštanja na godišnjem odmoru, Pedro Soltz vraća se u top formu. Dobar izgled za ovog je modela važna stavka.



''Ja sam već igrao nogomet, tenis, borilačke sportove, baš pomalo sve! Ja probam uvijek misliti na duži termin, da sam ja najzdraviji koliko mogu i da izdržim mladost najduže koliko mogu. Ja generalno volim biti zdrav, jest zdravo, volim biti aktivan, ali isto to ima limit, ja kad sam imao 23 ja sam mogao sve, svaki dan trčati, igrat nogomet, još i teretana i još nešto drugo i drugi dan sam kao novi, a poslije kad imaš obitelj i druge obaveze i biznis, moraš se malo prilagoditi sa vremenom, to je vremenski zahtjevno kad treniraš puno'', priča Pedro.



Baš poput plesa. Iako je mislio da će sudjelovanje u Plesu sa zvijezdama biti samo dobra zabava, brzo je shvatio koliko je ples zahtjevan sport.



''Jako lijepo mi je bilo, baš potpuno ludo cijela priča, kako sam došao bez iskustva, bez znanja, baš ništa, i mislio sam da će bit smiješno, ali je na kraju bilo dosta ozbiljno, trenirali smo jako puno, zavolio sam ples i na kraju smo još dobili pehar, tako da je meni bilo fantastično iskustvo, baš životno iskustvo da se nikad ne zaboraviš'', kaže.



Tridesetšestogodišnji hrvatski zet model je sa zavidnom međunarodnom karijerom. Negativna strana medalje je da obitelj i prijatelje iz Brazila ne viđa često.



''Više od pola života ja sam van Brazila, tako da fali mi jako puno, fali mi ovaj moment koji izgubiš, već sam jako puno pričao o tome, prva stvar ti fale ljudi, obitelj i to, ali i ovaj event kad se netko oženi, kad ima rođendan, Božić ili nešto tako da ti nisi tamo!'', priča.



Pedro se našao i na listama najseksi muškaraca svijeta. Ipak, manje se bavi zavođenjem, a više školskim obvezama svoje kćerke Lare.



''I mogu reć da je dosta teško, nije to jednostavan zadatak za roditelje, djeca mogu biti nervozna kad ne razumiju nešto, teško je odvojiti taj dio učenja i psihički dio da oni su nervozni da ne znaju nešto tako da je to veliki izazov ali puno radimo skupa ....mislim hrvatski ne mogu baš, ona mene nauči, ali ove druge predmete mogu ja nešto, da'', kaže.



Pedru je najveća potpora supruga Iris. ''Da, uzimam'' su rekli 2016., a kad se vjenčaju dva top modela, onda fotografije izgledaju kao s naslovnice modnog časopisa. Pedra je nedavno na vjenčanju prijatelja iznenadio svećenik koji je pratio Ples sa zvijezdama i otkrio zbog čega se intenzivno molio za Pedrovu suprugu.



''Hej, Pedro, punio sam molio za tebe, kako je bilo dobro, jako fora''...zagrlio me, baš je bio top svećenik, ''ali znaš šta, najviše sam molio za tvoju ženu da ona izdrži! hej, kolio sam se smijao, to je bilo sad u petak! ispred svih ''Jako sam molio za tebe i Iris!''...da izdržiš!'', ispričao je Pedro.



Pedro se sada vraća modelingu jer pozivi za kampanje luksuznih brendova stižu iz cijelog svijeta.



''Meni se čini da će biti super, sad već imamo neke lijepe projekte, tako da lijepo ide, radit ćemo, nadam se da će se isto nešto lijepo desiti i u Hrvatskoj, bit će, bit će!'', zaključio je Pedro.



Nema sumnje, sve što dotakne u svojem životu, ovaj Brazilac pretvara u sreću i osmijeh od milijun dolara.

