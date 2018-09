Tony Cetinski uskoro će proslaviti nekoliko velikih jubileja. 50-i rođendan, 30 godina karijere i 5 godina idiličnog braka sa suprugom Dubravkom. Otkrio nam je zašto danas sumnjičavo gleda na svoju javnu prosidbu putem naslovnice časopisa, je li spreman za estetske korekcije botoxom, ali i zašto mladima savjetuje da što ranije uđu u brak

Da se Tony i Zagreb vole javno, istarski slavuj dokazao je već nebrojeno puta. Sinoć je na Rujanfestu Tony zapalio atmosferu.



''A neću reć lažno skromno da sam iznenađen, jer ja poznam svoju publiku i nije bezveze bila dupla Arena u Zagrebu. To ima nekog smisla sve zajedno i svaki put kad se ponovno sretnemo se malo iznenadim'', priznao nam je.



Tonyju je ovih dana pravo iznenađenje pripremila, ni manje ni više, nego diva Josipa Lisac. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju iz '97-e.



''Puno mlađi, mršaviji, čak nismo ni brade imali. Odlično, baš nas je iznenadila ugodno. To je baš lijepo bilo'', komentirao je.

50-i rođendan, 30 godina karijere i treći, najslađi, jubilej - peta godišnjica braka. Sve to čeka Tonyja u 2019-oj.''Pa ja bih savjetovao, ako smijem savjetovati, iako možda nisam kompetentan s obzirom na količinu brakova do sada, ali svakako ako ste zaljubljeni nemojte dugo čekati. Odmah se ženite jer ono dugo hodanje po 10, 12 godina, pa odna tek odluka o braku...to ne bu dobro, bi rekli Zagrebčanci. Mi smo brzo uskočili u brak, nije nam nimalo žao, sretni smo'', objašanjava Tony.Glazbenik je svoju dragu zaprosio kao nitko nikad prije. Javno, putem naslovnice jednog časopisa.''Nisam baš tip prostituke da voli sve javno...ono što sam je zaprosio javno bilo je u tom trenutku malo sam se zanio, ali nije baš ugodno. Nekima je super fora, nekima baš i nije, to su neke privatne stvari koje se stavrno slažem da bi trebao držati za sebe, ali nisam se mogao suzdržat tada. Svašta sam izmišljao, ja jesam taj tip, ja volim nju iznenađivat, ona to zaslužuje, a i ona mene iznenadi!'', priznaje.

Tony i Dubravka u Las Vegasu su izrekli sudbonosno DA 2014-e, a i godišnjicu će proslaviti u Sjedinjenim Američkim Državama. Tonyja čeka američka turneja, ali i televizijski nastup pred milijunskim auditorijem.''Na CBS-u koji je možda najgledanija američka televizija, u Cezar Pallaceu nastupati na zatvaranju mečeva FFC-a, gledanost je 60 milijuna kućanstava'', otkriva.Šuškalo se da će se za taj trenutak Tony i malo estetski doraditi!

''Nisam stavljao botox, vidiš da sam sav izrezbaren. Nemam pojma zašto to ljudi rade. Mislim možda nekom digne samopouzdanje, možda mu ne digne ništa'', njegovo je mišljenje.



Dok je Tonyjeva moćnog glasa i pjesama koje diraju ravno u srce, nikakve dorade nisu mu potrebne.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu IN magazina.