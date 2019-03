Tony Cetinski kreće u osvajanje regije. Koncertnom turnejom s vjernom publikom obilježit će 30 godina karijere, a sa suprugom Dubravkom u Jeruzalemu je nedavno proslavio petu godišnjicu braka.

"Samo ljubav" poharat će cijelu regiju. Intimnim koncertom u Ludoj kući za najvjernije obožavatelje i predstavnike medija, Tony je u ponedjeljak najavio svoju veliku regionalnu turneju. Glazbena karavana, na Dan žena kreće iz Zenice, a samo dan kasnije, zaustavit će se u sarajevskoj Zetri.

"Nije nas bilo dugo godina i ja rekoh , ajde sad idemo tamo di mi je, ajmo na neki način reći i počelo ozbiljnije.'' Prvi značajniji veći koncerti, ono što je mene osobno iznenadilo i šokiralo da ljudi uopće slušaju moje pjesme je 96-te kad sam došao u Sarajevo. Onda smo radili Skenderiju i taj dan je ukinut policijski sat, što je dalo još veći značaj u mom srcu'', prisjeća se Tony.

Samo ljubav prema glazbi Tonija je i održala već 30 godina na sceni. Pohvaliti se može koncertima u londonskom Royal Albert Hallu i duetom sa slavnim Josseom Carrerasom, a, kaže, ni u snu nije mogao predvidjeti svoj uspjeh...

"Nisam ja taj koji je bio siguran od početka, ja ću biti projekt nečiji, ja ću napuniti ne znam što. Ja kad sam prvi put napunio najveći klub u Zagrebu 90-ih , ja sam mislio da sam ja došao na nečiji koncert greškom. Da su ljudi došli nekom drugom, ali su mene menadžeri kao natjerali da otpjevam par pjesama'', objašnjava nam.

2009. bio je prvi izvođač koji je napunio zagrebačku Arenu dva dana zaredom. No istarski slavuj nikad se nije smatrao zvijezdom. Skromnost je, čini se, njegova tajna uspjeha.

"Nisam ja na vrhu 30 godina. Bilo je tu oscilacija, bilo je laganih padova, ali se možda nisam držao viši od onoga što vrijedim u bilo kojem trenutku karijere, pa je onda taj pad bio mekši. To je neka moja filozofija. Nitko nije non stop na vrhu. Ako u ovom momnetu bude 15 ljudi ispred mene, ako su oni zadovoljni i sretni, ja sam još sretniji. Samo da vidim ljude ispred sebe koji su sretni i koji se vesele uz pjesmu'', kaže nam.

Prije 25 godina, predstavljao nas je na Eurosongu. Iako su se kriteriji za pobjednika u međuvremenu uvelike promijenili, istarski glazbenik ostaje pri svojem mišljenju da glazba mora biti na prvom mjestu.

"Ne krila, ne rakete, ne avioni, ne DJ pult. Nisam taj tip. Daj ti meni pjesmu i daj mi stihove da me dirnu. Ovo drugo sve može biti popratno, ali može i dekoncentrirati'', objašnjava.

S obzirom na Rokove pjevačke kvalitete, ne sumnja u njegov uspjeh.

"On je bolji pjevač od mene i Jacquesa zajedno. To vam mogu slobodno reći. Mislim da je pjesma ok, iako mi je malo gimnastičarska, malo se ide na šok, i to je dobro jer on stvarno dobro pjeva. Poruka je ok i mislim da bi mogao dobro proći na Euroviziji'', smatra Tony.

Roko putuje u Izrael, a Tony se iz njega nedavno vratio. Ondje je sa suprugom Dubravkom proslavio petu godišnjicu braka:

"Meni je s mojom ženom lijepo kao da je svaki dan Valentinovo i kao da je svaki dan Dan žena. Prava ljubav mi se desila onda kad sam je prestao tražiti. Možda ne bi trebali biti očajni oni koji nemaju partnera, nego bi trebali prestati tražiti i onda će se sigurno desiti'', siguran je glazbenik.

Iako u svojoj karijeri ništa ne bi mijenjao, priznaje da je s godinama u njemu ipak nešto ojačalo...

"Vjera mi je važnija nego ikad. Ja sam bio možda nezreo da bi u potpunosti doživio i shvatio koliko je bila važna i prije. Mislim da je vjera jako bitna i kad si bliže vjeri možda si više i na udaru od nekih nevjernika, ali ja se puno bolje osjećam, potpunije i sretnije.", objasnio nam je.

Baš kako se već puna tri destljeća Tonijeva publika osjeća na njegovim koncertima...

