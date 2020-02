Tonči Huljić ponovno kreće u osvajanje svjetskog tržišta. Priprema novi album klasične i crossover glazbe, a najavljuje ga novim singlom ''Bjankarija'', za koji je ovih dana snimio videospot. Ako je suditi prema prijašnjim uspjesima, kada je na kompilacijama klasične glazbe bio jedini živi autor, i to u društvu Mozarta i Bacha, ni ovoga puta uspjeh neće izostati.

Tonči Huljić za potrebe snimanja svojeg novog videospota glumio je samog sebe, no u mnogo luđem izdanju. Utjelovio je osebujnog glazbenika koji uz kapi kiše stvara svoje novo remek-djelo. Priprema dvije verzije, englesku za inozemno tržište nazvanu ''Rain'' i domaću kojoj je dao ime ''Bjankerija''.



"Ono kad žene objese svoje donje gaćice, ređipete... bjankarija to je bilo. Sve šta je bilo, plahte, nekad je sve to bilo u bijeloj boji. Odatle taj naziv bjankarija i sad pada kiša, a bjakarija se suši, a on zamišlja šta je sve u toj bjankariji, kako ona spava među tim plahtama, što uvuče u te gaćice, što uvuče u grudnjak i tako dalje", objasnio je Huljić svoju novu pjesmu.

''Rain'', odnosno ''Bjankarija'', najavit će njegov novi album na kojem će objaviti svoja djela klasične i crossover glazbe. "Svaku dekadu uhvati me faza u kojoj kompletno promijenim sebe i sad sam počeo raditi koncerte klasične muzike koji se zovu 'Vrati dite materi!'", ispričao je glazbenik.



Tako su Tonči i Madre Badessa prošle godine udružili snage sa Zagrebačkom filharmonijom i zborom AK Ivan Goran Kovačić i Oliverov evergreen ''Dva put sam umra'' donijeli u jednom sasvim novom ruhu. "Spot je odlično prošao, kritike su bile odlične, onda smo odlučili da odradimo jedan koncert, napravili smo jedan testni koncert u Lisinskom, to je prošlo odlično. Čak su i kritike klasičnih kritičara bile jako dobre", rekao je Tonči.

Klasična i crossover glazba Tončijeva su posebna strast pa je sredinom dvijetisućitih čak završio na tri kompilacijska albuma klasične glazbe kao jedini živi autor, i to u društvu Čajkovskog, Bacha i Mozarta.

"I onda sam primijetio jednu stvar, kako je prošlost prema autorima bila puno pravednija nego sadašnjost. Do druge polovice 20. stoljeća vi ste znali tko je napisao koju pjesmu. Vi nemate poma tko je pjevao Beethovenove i Mozartove pjesme, tko ih je izvodio, koja je filharmonija svirala, orkestar. Pojavom situacije da se muzika industrijalizira to više nije bila pjesma toga autora nego bila pjesma čovjeka koji to pjeva, izvođača. Interesantno je kad kažu da je Tonči Huljić pobrao ovacije na MAC-u jer je svirao pjesmu Olivera Dragojevića 'Dva put sam umra'. To je moja pjesma, on ju je izvodio i sad se ona vratila meni", ispričao je Huljić.



Tončijevi novi materijali snimaju se i miksaju u studijima u Londonu i Budimpešti, no čini se kako je pomalo zabrinut zbog odlazaka. Nastupe po Kini već je morao otkazati. "Da, ne bih sad u ovo doba Brexita, koronavirusa, terorizma, ubadanja nožem, nije mi baš najdraže šetati se po Londonu, a kamoli da mi se obitelj šeta po ulici. Nisam baš u godinama kad bi mi gripa dobro došla...", progovorio je glazbenik o svojim strahovima.

Iako će uskoro navršiti 60 i već nas je počastio nebrojenim hitovima uz koje odrastaju generacije, Tončiju mirovanje nije na pameti. Tajna njegova uspjeha sasvim je jednostavna. "Čovjek se ne smije predati, ali je najbitnije raditi što voliš i živjeti kako voliš. Sve izvan toga ti je višak, šteta je živjeti uzalud, da dišeš i sjediš i gledaš televiziju. Ne mogu se pomiriti s tim, pretpostavljam da se nitko ne može pomiriti s prolaznošću i dobro je dok ne razmišljate o tome. Evo, ugledajte se na mene, ja još ne razmišljam o tome", zaključio je Tonči.

