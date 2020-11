Tonči Huljić i Marko Tolja udružili su snage i snimili pjesmu, ali i videospot, povodom nadolazećih božićnih blagdana. Da ne bude ovo još jedna božićna pjesma u nizu, potrudio se autor brojnih hitova koji kaže - ovo je sve samo ne obična pjesma. Po čemu se razlikuje od drugih, kako je došlo do suradnje dvojice glazbenika te vesele li se najljepšem dobu godine, pogledajte u videu!

"Pjesma je ekscesna, ali taman toliko da nam bude zabavno. Imam krasne goste, ja sam njima gost i oni meni. Ovu neobičnu božićnu bajku ovog trenutka ne znamo ni kako da nazovemo - širok je raspon. Jedna je varijanta da se zove 'Od Božića do Božića'', druga da se zove 'Svingeri', a treća je 'Snješko bijelić', govori Tonči Huljić, a ovako se nadovezao Marko Tolja.



"Kad misliš da te ta čudnovata 2020. godina ne može više iznenaditi, onda dobiješ poziv od Tončija Huljića da snimamo božićnu pjesmu. To je vrlo atipična božićna pjesma, što me jako veseli jer mislim da će ljudima to biti jako zabavno i da im to treba u ovo doba", siguran je Marko.



Netipična božićna pjesma zasigurno će pronaći put do slušatelja jer je već i samo snimanje videospota proteklo u znaku smijeha i dobre zabave. Bitnu ulogu u spotu ima i Antun, ali i njegova opasna menadžerica Renata Lovrinčević Buljan.



"Atmosfera je fantastična. Tu sam na poziv gospodina Tončija Huljića došao glumiti jednog veselog, pripitog, pomalo bahatog vilenjaka, što i nije teško odglumiti", objašnjava glumac Antun Brzak.



"Dobra menadžerica mora držati sve pod kontrolom, pogotovo ove pripite zvijezde. Imamo dobar plan i mislimo da će biti pravi show, baš ono što narod i zaslužuje", govori fitness trenerica Renata lovrinčević Buljan.



A da nam kalendarski božićno vrijeme već stiže, malo tko može povjerovati uz ovako visoke temperature, no bilo kako bilo - ukrasima, poklonima i lampicama jednostavno se svi raduju.



"Mi zaista kao obitelj obožavamo to. To nam je rijetka prigoda da smo svi zajedno, na okupu, pa da vidimo šta nam se događa u životima. Međutim, dobra strana pandemije je šta smo u ovih posljednjih nekoliko mjeseci puno više zajedno, zapravo živimo svi nekako na hrpi i ne mogu kazati da mi to ne prija - osim šta me živcira", šali se Tonči Huljić.



I za Marka je ovo vrijeme najposebnije, pogotovo otkad je u njegov život došao sinčić Maro.



"Taj naš posao dosta je zahvalan zato što uglavnom vikendima negdje putuješ, a ostatak tjedna si kod kuće, tako da sam prvih mjeseci stvarno posvećen i jako mi je drago da mogu biti dio tog odrastanja. U tim godinama to tako brzo ide i ako te nema, sad me neće biti tri-četiri dana, odmah ću doći i vidjeti deset novih stvari što je naučio", priča Marko Tolja.



U Tončija je uvijek radno - toliko radno da je ovo ljeto uspio napraviti i novi pjevani album, ali ističe da ga zasad njegovi obožavatelji neće imati priliku poslušati jer mu je fokus na nečemu drugom.



"Jednostavno ne želim na ovim terenima zbunjivati ljude - moja je trenutačna fiksacija isključivo instrumentalna ploča, tu ima nekih pjevanih dijelova, ali ne pjevam ja, nego gosti koje sam pokupio iz svijeta", otkriva Huljić.



Za njegovu glazbu uvijek je vrijedilo pravilo - svjetsko, a naše. Ne sumnjamo da će i u budućnosti svaka njegova ispisana nota ostaviti traga.

