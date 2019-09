Tonči Huljić i Mario Roth prvi su put udružili snage. I to za naslovnu pjesmu serije Drugo ime ljubavi. Mi smo saznali kako je došlo do suradnje, kakva su glumačka iskustva Marija Rotha te što sve priprema Tonči Huljić.

Glas ste, vjerujemo, prepoznali. Upravo je ''Drugo ime ljubavi'', kako pjeva Mario Roth, spojilo ovog pjevača, grupu Vigor te Tončija i Vjekoslavu Huljić koji su zaslužni za glazbu i tekst naslovne pjesme nove serije Nove TV.

''Apsolutno velika čast, ja sam zaista zahvalan Tončiju, što je nekako mene pronašao čuo i vidio u svemu tome'', govori Mario Roth.



''A čujte nije teško odabrati nešto što je dobro. Problem je kad moraš raditi s nečim što je onako hm-hm, a moraš raditi s tim. Ali ovako, kada je netko ovako talentiran, kada ima jednu specifičnu boju, jedan prekrasan bariton i tip pjesme koji njemu definitivno leži..'', hvali Tonči Marija koji je imao što dodati na ovu temu.



''Neću biti skroman, ja ću biti brutalno iskren. Kada radiš sa skladateljem odnosno, sa osobom koja nema samo hrvatsku karijeru, nego svjetsku karijeru, to je ono što, ja uvijek kažem, da je Tonči naš glazbeni predsjednik. Upravo iz tog razloga, što mi smo mala država, a imamo tako sjajne ljude koji evo stvaraju glazbu'', komentirao je Mario.

Tonči Huljić ima već nebrojeno iskustva s glazbom za serije. Glazba za čak 17 serija i mnoštvo filmova samo su dio manje poznatog opusa. A kao autor glazbe bude i među prvima koji mogu zaviriti među prve kadrove u nastajanju serije.

Vi sa najavnom pjesmom koja predstavlja seriju, pogotovo u prvih dva tjedna, u trenucima kada se publika prikuplja i navlači na radnju serije. Vi morate nekako dati do znanja u nekih 30-ak sekundi o čemu se to radi i to nije jednostavno.

Prve epizode serije nije propustio ni Mario. A ovaj pjevač otkriva kako mu kazališne daske nisu nimalo strane.

''Bavio sam se kazalištem, glumio sam, radio sam na radiju. U životu ništa nije slučajno i ako ti Bog, svemir što god, ako ti već da talenat, ne samo jedan nego više njih, onda ih moraš iskoristitI. I samo treba osluškivat za što si to talentiran pa kroz godine to samo nadograđivati. To je bio jedan period u mom životu gdje sam ja htio probati kako je to na kazališnim daskama i eto na kraju sam shvatio da imam smisla i za to'', ispričao nam je.

No ljubav prema glazbi ipak je bila jača.

''Kad je naš prvi album izašao, marljivo smo skupljali pjesme. Nisam htio snimati bilo što. Imam 38 godina, više nisam dijete, želim iza svake pjesme koju snimim, odnosno koju snimimo koju dogovorimo u grupi Vigor jer ipak je to timski rad, želimo stajati iza toga jer to su zapisi koji će ostati vječno'', objašnjava nam Mario.

Vječnih zapisa Tonči Hujić već ima stotine. Osim popularne glazbe, sa svojim skladbama se čak 150 tjedna zadržao na svjetskoj Billboard Classical Crossover listi. Djelić te čarolije podijelio je i sa zagrebačkom publikom na Tomislavcu. A s tim je spreman osvojiti i svijet.

''Što još nisam radio, radio sam zapravo sve. Možda sam baš jedini koji je radio baš sve i svašta, ali nisam radio na svim mjestima na svijetu i to mi je sada plan. Evo ovdje smo bili, upravo na ovom mjestu prije pa nešto više od dva mjeseca. Bilo je stvarno spektakularno i sad to hvata polako jedan zamah da ide dalje kroz ostale zemlje pa i šire'', kaže nam.

A hoće li Huljić zbog instrumentalne u drugi plan staviti zabavnu glazbu?

''Stvorio sam ja bazu koja može brinuti o svima'', govori nam.

Najavnu pjesmu poslušajte svakodnevno od ponedjeljka do petka, kada seriju pratimo na Novoj TV, a svoju online premijeru ova pjesma imat će sutra. Naslovnu pjesmu Drugo ime ljubavi u cijelosti poslušajte u subotu u 12:00 sati na YouTube kanalu Nove TV.

