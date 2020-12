Na samom izmaku godine, nakon 60 dana provedenih na Vranskom jezeru, završila je potraga za ovogodišnjim pobjednikom Farme. Za njega će mnogi reći kako se od samog početka nametnuo kao lider i jedan od favorita, a on će za sebe reći kako je samo - bio svoj. Kako god bilo, Tomislav Pavlović okitio se titulom pobjednika showa Farma More i Maslina.

Pobjednik “Farme More i Maslina” iznenadio suprugu: ˝Ja njoj nisam javio da smo gotovi sa snimanjem, samo sam banuo doma na vrata"

Avanturi života, kako su mnogi okarakterizirali svoj boravak na Vranskom jezeru, jučerašnjim trobojem došao je kraj.

"Naravno da sam priželjkivao pobjedu, mislim da je apsolutno svatko od ljudi koji su došli tamo u taj show, bio svjestan nagrade i priznao on to ili ne, svatko od njih sigurno ne bi odbio tu nagradu da ju je mogao osvojiti. Zapravo nisam očekivao, ali sam priželjkivao. Nije mi to bio prioritet, ali mi je to bila prilika koja mi se pružila jednom u životu, zato sam i došao tu da to probam iskoristiti, uspio sam u tome i Bože moj, doma sam sad, sad sam sretan", izjavio je Tomislav.

Budući da su mu na Farmi najviše nedostajali upravo supruga i djeca, Tomislav je svoju obitelj odlučio iznenaditi nenajavljenim povratkom.

"Tu je samo bilo jako puno suza i jako puno smijeha, moja žena u tom trenutku kad sam došao doma, zapravo uopće nije ništa ni čula nego je bila samo sretna, jer ja njoj nisam ni javio da smo mi gotovi sa snimanjem, samo sam banuo doma na vrata, tako da je to fakat bio šok za nju", otkrio nam je.

A kući se vratio bogatiji za neka prijateljstva, ali i za pola milijuna kuna.

"Najveće bogatstvo koje sam tamo stekao su prijatelji, tako da radi takvih nekakvih iskustava bih to sigurno ponovio. Ali i sama ta sredina, priroda i taj boravak tamo je fakat bio fenomenalan i ja sam se trudio to napraviti ugodnim, što ugodnijim, i jednima i drugima", objasnio je Tomislav.

A put do pobjede ovisio je, kaže, djelomično o sreći, ali djelomično i o njegovu karakteru: "Imam taj neki pobjednički mentalitet, volim se natjecati, volim se igrati, meni su ti dueli bili prva liga, to sam rekao više puta. Ja bih volio da su dueli svaki dan jer me to zabavlja i meni je fokus u tom trenutku samo na to, tako da vjerujem da mojim protivnicima sigurno nije bilo lako".

Iako su pojedini Farmeri upravo njega, Katarinu, Princea i Sašu optuživali da štite jedni druge, kalkulacija, tvrdi Tomo, nije bilo. I možda se upravo ta iskrenost, uz nešto malo sreće i snalažljivosti, pokazala dobitnom kombinacijom.

