Livnjak sa zagrebačkom adresom Tomislav Marić Toma ima razloga za osmijeh na licu. Osvojio je simpatije publike na Dori pjesmom ''Ocean of love'', pjevao je za papu, a nedavno se i zaručio sa svojom dugogodišnjom djevojkom Marinom. S mladom glazbenom nadom moćnog glasa razgovarao je Davor Garić za IN magazin.

Plesnim singlom ''Ocean of love'' i moćnom vokalnom izvedbom Tomislav Marić osvojio je simpatije gledatelja na ovogodišnjoj Dori. Za prvi veliki javni nastup, kaže Toma, nije loše!

''I bilo me je malo ispočetka strah kako će ljudi reagirati na nešto tako moderno, plesno, na nešto što nije možda svaki dan viđeno kod nas na sceni, ali sad sa nekoliko dana odmaka i dalje mi srce malo zaigra. Mogu reći da sam sretan i ponosan, ne samo na sebe nego na cijeli tim koji je dao maksimum da se taj nastup realizira. Ja sam baš frcao od pozitivne energije i zabave te tri minute i to su ljudi osjetili, to su ljudi primijetili i ako to mogu raditi cijeli svoj život - želim, stvarno zaista želim'', govori Tomislav.



Toma iza sebe ima nekoliko pop-pjesama, ali i dugogodišnji rad u svijetu duhovne glazbe. Vjera u njegovu životu ima posebno mjesto.



''Znači mi mnogo, čak i najviše u cijelom tom nekom spektru i ne volim razgraničavati duhovnu i svjetovnu glazbu jer je glazba prije svega kanal kojim mi dijelimo emociju, kojim šaljemo poruke. Možda, ali samo s velikim možda, duhovna je glazba lakši put za to jer je puno iskrenija, puno dublja i pruža puno širu sliku, ali treba koristiti svjetovnu glazbu za iste te stvari. Zašto se ne bismo i kroz zabavnu i kroz duhovnu glazbu obratili nekom djetetu i rekli da treba raditi velike stvari u životu, biti predan, dobar, ponizan i voljeti svoj život, voljeti svoje stvari'', kaže.



Ovaj mladi pjevač čak je imao priliku zapjevati papi. Na dočeku Svetog Oca u Sarajevu 2015. Toma je pjevao punim plućima, ali i srcem.



''Vjerujte mi, ja to u životu nisam iskusio, ne znam hoću li ikad više. 70.000 ljudi, prepun stadion i cijela ta atmosfera jer dolazi onaj koji dolazi, i svi smo već danima u tom nekom duhu i sve, i ja stajem za taj mikrofon i pjevam tu pjesmu koju osobno baš volim 'Evo me', tj. 'Na tvojim rukama' i samo onako za dvije minute će papa ući na stadion. Cijeli fokus je na tom trenutku, što se događa u tom trenutku i stvarno su mi se noge odsjekle i to ću uvijek prepričavati kao the highest moment moje karijere, ajmo tako reći'', prisjeća se.



No ne cvjetaju mu ruže samo u glazbi. Dvadesettrogodišnji Toma nedavno se i zaručio, a mnogi su pitali: ''Pa kad već prije?''



''Zašto kad već prije, hej!? Zaista, moja zaručnica Marina i ja smo nešto više od tri godine u vezi, doselili smo se u Zagreb prije godinu dana. Bilo je vrijeme, jednostavno osoba osjeti kad je taj neki trenutak, kad treba iz jedne faze prijeći u drugu. I samo ću reći - sretno mojim roditeljima jer sva trojica, ja i moja dva brata, svi se ženimo u 365 dana, pa treba to izdržati'', šali se.



Da sve bude kako treba, čak je i kleknuo!



''Jesam, jesam. Pa ja sam s te strane dosta tradicionalan, kako gledamo filmove, tako mora biti, je li. Bilo je intimno, onako kako ja volim i kako ja znam, između nas dvoje, iako je mama zahtijevala da to bude na gradskom trgu da to svi vide. Mama, oprosti, nije išlo, trebalo je biti kako je bilo, ali rekla je da, to je ključno'', kaže Tomislav.



Zaručnica Marina također je pjevačica, pa su njihovi putevi višestruko isprepleteni.



''Lijepo je imati, osim ljubavi, osim nekih drugih interesa, lijepo je imati tu jednu veliku okosnicu oko koje se oboje slažemo, za što oboje živimo. Zapravo je vrlo lijepo putovati ovim putem s njom'', kaže.



Toma sada planira vjenčanje, a nove su pjesme već spremne. Prva u nizu je jedna balada.



''Zaista vjerujem u pjesmu jer je dosta emotivna i vjerujem da će dotaknuti mnoge ljude. Vjerujem da su ono što se spominje u pjesmi mnogi doživjeli i zato jedva čekam pristupiti ljudima s tom vrstom emocije koju dosad nisam pokazao jer dosad nijednu baladu nisam objavio kao singl, a obožavam emociju, obožavam balade i obožavam biti emotivan i širiti to s ljudima i stvarno jedva čekam'', priča.



Čini se da talentirani glazbenik neće trebati čekati još dugo da mu se ostvare snovi.

