U 35 godina postojanja na estradnom nebu Tomislavu Braliću i Klapi Intrade bilo je sve samo ne dosadno. Život na putu, koncerti, nova poznanstva - sve će to biti sročeno u knjizi koja bi trebala izaći svakog dana. Zašto su se odlučili na izdavanje knjige, žale li što slavljeničke koncerte zbog pandemije nisu mogli održati te koji su im planovi za ljeto, otkrili su za IN magazin.

Jedna od naših najdugovječnijih ali i najuspješnijih klapa - Klapa Intrade, u godini koju je obilježila svjetska pandemija, proslavila je 35 godina postojanja na sceni. Tomislav kaže, tajnog recepta za uspjeh nema, jedino je važno u tom poslu - biti i ostati čovjek.

"Treba biti dobra klapa, dobra ekipa. Ma može biti i dobar bend, dobri tamburaši jer publika osjeti da ste vi na pozornici međusobno nasmijani i dobre volje. Kad niste, to se isto osjeti. Mi smo to uspjeli, i imati dobre pjesme. I kad imate sve to, opet ne treba poletjeti gore, nego biti na zemlji, biti normalan", priča Tomislav Bralić.

Svoju uspješnu plovidbu estradnim nebom odlučili su prepričati u knjizi, koja, kako kaže Tomislav, samo što nije ugledala svjetlo dana. Sve je spremno.

"Puno tih uspomena s naših putovanja, putovanja je bilo stvarno puno. I sa snimanja i s koncerata. Puno smo dobrih ljudi upoznali, vidjeli puno gradova, mjesta, ulica. Tih 35 godina sažeto je u jednu knjigu i bit će sadržajno i nadam se interesantno", objasnio je.

Klapa Intrade ove će godine na Splitskom festivalu predstaviti publici svoju novu pjesmu "Kad jednom odem", baladu koja u sebi nosi jednu dublju poruku.

"Ova godina je i tužna i puno je ljudi koje smo viđali po mjestu i po gradu kojih nažalost više nema tako i pjesma nosi naslov 'Kad jednom odem'. Ja se nadam da ćemo kroz tu pjesmu vratiti te uspomene i sjećanja na te lijepe ljude. To je jedna tužna ljubavna balada koju je napisao Vinko Barčot", priča.

Više od 15 godina zaredom Intrade nastupa na splitskim Prokurativama i kažu da se ondje osjećaju kao doma. Šušur koji prenosi Splitski festival malo tko može zamijeniti.

"Znamo svaki kutak, gdje je i dobra bevanda, gdje su dobri ćevapi, gdje je dobra riba i gdje se ide poslije na onaj after, lijepo nam je u Splitu i lijepo je doći u Split", kaže.

Protekla godina glazbenicima je donijela i prisilnu pauzu od nastupa. No Tomislav ističe kako ipak treba održavati kondiciju kada je u pitanju pjevanje.

"Moraš nešto raditi, mi se nađemo svaki tjedan kod nekog doma ili u konobi. Malo pjevamo da ne zaboravimo riječi, da ne zaboravimo mot. Čak ja glumim u konobi da je publika između i zamisliš je. Moraš tako da se ta rutina koju smo stekli tih pustih godina ne zaboravi'', otkrio je.

U obitelji Bralić naveliko se govori o dobroj pjesmi. Naime, i Tomislavovi sinovi, uz njega i suprugu lagano odabiru glazbeni put.

Planova za ovo ljeto ima mnogo, koncertni datumi su ispunjeni, no kako kaže Tomislav, sad treba samo biti optimističan da će se oni i održati.

