Večernjakova ruža, nagrada za najbolje emisije i osobe u svijetu medija, glume i glazbe, dodjeljuje se od 1994. godine. U utrci za najbolje, u njezinu 27. izdanju, Nova TV nominirana je u tri kategorije.

Za medije je prošla godina bila posebno dinamična i izazovna. Upravo zato otkrila nam je televizijska lica koja su dokazala svoju kvalitetu na terenu i u nemogućim situacijama. Dnevnik Nove TV za prestižnu nagradu Večernjakova ruža nominiran je u kategoriji ''TV emisija godine'' jer već 16. godinu vjerodostojnim i objektivnim informiranjem gledatelja nastavlja ispunjavati svoju misiju.

''Uvijek je velika čast kada vas kolege, kada vas struka izabere među zaista nekoliko emisija koje oni smatraju najboljima na tržištu u ovom trenutku. Podsjetit ću da mi već imamo jednu ružu, ali naravno da bi nas silno veselila i ova za koju smo ove godine nominirani. Naravno, presudni je tu glas gledatelja, i nadamo se da će oni i ove godine prepoznati naš trud i rad'', govori Ksenija Kardum.

Mislav Bago ne samo da je dio Dnevnika već je i jedno od najjačih novinarskih imena na domaćoj medijskoj sceni. Bago je zaštitno lice izbora na Novoj TV, brojnih istraživanja, ali i intervjua u kojima svoje sugovornike ne štedi nijednog pitanja, pa čak i onih najneugodnijih, čime je zaslužio nominaciju u kategoriji ''TV osoba godine''.

''Iskreno, svaka je nominacija svakome kompliment da te netko prepoznao, da si nešto napravio u godini na odlasku. Neki kažu da kad si nominiran ili, još gore, kad dobiješ nagradu, da je vrijeme da odeš. Ne znam za to, ali svakako je lijep kompliment''', zaključio je Mislav Bago.

Za nagradu ''Novo lice godine'' nominiran je glumac Fabijan Pavao Medvešek. Osim ulogom Branka, omiljenog policajca u hit-seriji Nove TV ''Dar Mar'', Medvešek je publiku osvojio ne samo transformacijama već i talentom koji je pokazao u showu ''Tvoje lice zvuči poznato', čiji je i pobjednik u posljednjoj sezoni.

''Svaka nominacija nekako potvrđuje tvoj rad i vrijeme koje si uložio, i zbog toga mi je jako drago jer sam uvijek mislio da drugi ljudi dobivaju nagrade, drugi ljudi su nominirani'', kaže Fabijan.

Tko su najbolji, odlučit će publika, a glasati za naša lica možete do 13. ožujka. Sve informacije o tome dostupne su na internetskoj stranici Nove TV.

