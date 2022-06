Sve se veći broj rodilja odlučuje da ih na porođaju prate pripadnice istog spola, koje će im biti najbolja potpora. No to nisu njihove najbolje prijateljice, sestre ili majke. Riječ je o doulama, prilično novom zanimanju u Hrvatskoj. Tko je od svjetskih, ali i domaćih celebova imao doulu i na koji način one pomažu, saznajte u prilogu In magazina!

Porod – trenutak u kojem na svijet stiže naše najveće blago! Definitivno najvažniji dan u životu svake žene. Bilo prirodan porod ili pak carski rez, lakše je ako je uz nas netko tko će nam dati najveću podršku. A za to su sve popularnije doule.

''Žena koja se time bavi, koja je educirana, koja zna, može biti ona jedna sigurna stabilna luka kroz taj cijeli jedan od najljepših, ali najzahtjevnijih životnih procesa'', govori doula Una Pašić Gregović.

Možda je to zanimanje u Hrvatskoj tek u povojima, no mnoge svjetske zvijezde ih koriste - Kate Hudson, Alicia Keys, Heidi Klum, lista je podugačka. One su porod dočekale upravo sa svojim doulama. Kod nas, zasad jedina od poznatih, učinila je to glumica Petra Kurtela.

''Neke žene imaju potrebu biti u potpunosti same. Ja sam znala da će meni biti potrebna velika podrška. Onda sam to naravno sve prebacila na svog partnera, ali sam vrlo brzo shvatila da bi to mogao biti izvor frustracije i za njega i za mene i da on isto ima pravo doživjet taj porod na svoj način i imat svoju slobodu, a ne biti zarobljen mojim očekivanjima koja su bila visoka u smislu podrške. I onda sam odlučila pa okej, mogu uzet profesionalca za to'', govori Petra.

I možda nije odmah znala što joj točno treba, no Petra je u doulama prepoznala pravi oblik potpore.

''Sva sam bila zbunjena i nisam znala gdje bi sa sobom. I vratila sam se psihoterapiji jer sam htjela neku pripremu u tom smislu i onda mi je psihoterapeutkinja na samom početku zapravo predložila doulu. Meni je negdje zvonilo, ja sam čula prije i zapamtila da je to genijalno, ali sam zaboravila putem. Vrlo brzo sam pronašla svoju doulu'', kaže Petra.

Una je pratnja na porodu posljednje 4 godine. Pomogla je već 60 ak žena. I sama je rodila uz doulu.

''Imala sam predivan porod i predivan postpartum i još sam pred kraj trudnoće rekla mužu "pa znaš šta, ako ja jednoj ženi mogu pružiti ono što je meni moja doula pružila. Ja mislim da sam ja napravila ono što ja trebam tu.", govori Una.

Tenu do poroda dijele tek dva mjeseca. Vrtlog emocija, ali i straha te isčekivanja već prolazi. I prepoznaje važnost doula.

''Smatram da iako imam oko sebe žene koje su već rodile i to, meni je ovo prva trudnoća i meni je ovo prvo dijete i koliko god se ja pripremila, nikad ne znam kako ću se ja osjećati nakon poroda, u kakvom ću stanju biti fizički, a u kamoli mentalno. Nikad ne znamo šta se može dogoditi, kakvi hormonalni spojevi se tu dese (...) Tako da mi je izuetno drago da ću imati tu još jedan stup koji će me progurati kroz to razdoblje''; kaže trudnica Tena.

''Znala sam dobiti pozive, usred noći uglavnom ne, osim ako je nešto zaista hitno ili kreće porod, onda apsolutno da. Najčešće kreće porod usred noći. Znala sam dobiti zanimljivih pitanja i poruka i slika i pitanja, a uglavnom je najčešće pitanje "je li ovo normalno?", govori Una.

Riječ doula dolazi iz grčkog jezika i označuje pomagačicu, iskusnu ženu koja prenosi svoja znanja i pruža podršku budućim majkama. Postoje zapravo od pamtivijeka. I tu su kako bi pomogle pripremiti se za porod. I mame, ali i tate.

''Napravili smo jednu pripremu doma gdje je ona objašnjavala meni i partneru na koje sve načine može teći porod, što je u slučaju carskog reza, što je u slučaju vaginalnog poroda. Stavila nas je na pod i zapravo je na njemu pokazivala - tim strašnije hehe za njega'', priča Petra.

Dostupne u svako doba dana i noći, za svaki strah ili nedoumicu – žene koje su ih koristile prepoznale su njihovu važnost.

''I na samom porodu mi je zapravo najviše značila, bila je samnom nekih, ja mislim, desetak sati u sali. Ona nije na wc otišla. Ja sam to tek kasnije shvatila. Ona je svaki moj trud deset sati masirala'', priča Petra.

''Mi smo tu za nju, uvijek je na kraju dana ono što je njoj potrebno, mi smo tu da njoj pružimo. Zato se zove doule - žene koje pomažu ženi'', govori Una.

''Sve je učinila ljepšim, nježnijim, toplijim, opuštenijim, sigurnijim. Baš velika pomoć'', zaključila je Petra.

