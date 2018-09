"Pošteno do kraja" naziv je nove pjesme Letećeg odreda. U razgovoru s našom Anjom Benetom, frontmen Denis Dumančić otkrio je kako je razmišljao da više ne bude pjevač grupe kojom kormilari 26 godina. Za mikrofonom ga je trebao zamijeniti dobro nam poznat Splićanin. Koji? Doznat ćete u prilogu koji slijedi.

Novom pjesmom "Pošteno do kraja", Leteći odred opisao je način na koji su na glazbenoj sceni opstali punih 26 godina. Poštenje možda danas nije popularna metoda za postizanje uspjeha u životu, no unatoč tomu, za Denisa je to jedini ispravni put, i poslovno, i privatno:

"Pjesma poručuje da ostanemo na svom putu i pošteno do kraja isfuramo ono što mislimo da je u redu.I mislim kad bi čovjek tako polazio od sebe i postavljao se tako u životu, onda možda i zaraziš nekog pored sebe, pa ode to nešto dobro i na njega, i kad bi to funkcioniralo, možda bi se svi zarazili dobrotom.", priča Denis.

Denis Dumančić, pjevač Letećeg odreda (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Za "Pošteno do kraja" snimljen je i videospot. Okosnica radnje je bračni par koji jedva spaja kraj s krajem:

"Zanimljiv mi je onaj moment, on nema ništa, vidi da je nekome ispalo 50 kuna , ali on tih 50 kuna vrati čovjeku . To su neke sitnice koje ukazuju da trebamo biti bolji ljudi. I ono kad mu nestane struja, nema platit režije , oni još zadržavaju osmijeh i to dijete štite od loše atmosfere i uvesljavaju sa onim što imaju."

Slične trenutke, Denis nam priznaje, je proživio u djetinjstvu:

''Ja nisam dijete koje je uvijek bilo u lijepim tenisicama. Moji roditelji su radnici, iz radničke smo obitelji i uvijek se to nešto krpalo!'', prisjeća se.

Poštenje je i osobina koju odgojem trajno želi upisati u karakter svoje kćeri, koja je ove godine krenula u drugi razred osnovne škole.

"Voli ići u školu i to je super, ja sam se bojao da će biti ono nakon vrtića muka, ali je vrlo prilagodljiva , na tatu."

Denis Dumančić, pjevač Letećeg odreda (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Prilagodio se tata Denis i na mnoge članove benda koji su prošli kroz njegov Leteći odred. Neko vrijeme u njemu je i bubnjao Denisov nećak Dino Bandić. No onda ga je ujak prepustio Mejašima:

"Vidiš da prepuštam pjesme, tako i članove. Nismo imali toliko posla, a dogodila se situacija da su ostali bez bubnjara, a Dino je to odlično radio u Letećem Odredu, a pošto mi moramo biti iskreni, nemamo toliko svirki , ja sam rekao, evo ja ću se snaći, a ako vama odgovara super.", otkriva.

Razmišljao je, priznaje Denis, i o tome da ne bude više pjevač Letećeg odreda. Svojedobno se rodila i ideja da njegovo mjesto zazuzme njihov veliki prijatelj i kolega Giuliano.

"Došla je odjednom možda iz zezanja ideja, kad bi ti zapjevao znaš što bi to bilo. Te su stvari vjerojatno teško ostvarive, on ima svoju viziju, mi imamo svoju. Ali, ostali smo odlični prijatelji. Ali, uvijek je mene kopkalo kad bi netko drugi pjevao, a da ja ne moram reći ni dobro veče, ni laku noć", priča nam.

Denis Dumančić, pjevač Letećeg odreda (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Na radost brojnih obožavateljica, Denisa ipak nitko neće zamijeniti na mjestu pjevača Letećeg odreda.

Dapače, dečki pripremaju još jedno iznenađenje za svoju vjernu publiku.

'Mislim da bi iduće godine mogao i do kraja riješiti album, što bi mi i bila želja jer dok još postoji ova forma CD-a, da bar zaokružim priču sa deset studijskih albuma, to bi bila dobra fora.", zaključuje.

