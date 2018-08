Prije 23 godine akcijom Oluja, nakon četiri godine okupacije, oslobođena je Glina. Glinjani i njihovi gosti sinoć su proslavili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan branitelja, uz koncert Marka Perkovića Thompsona. Organizatori kažu da se okupilo više od 80 tisuća ljudi.

Glina je sinoć pokazala koliko je ponosna. Deseci tisuća ljudi, predvođeni Markom Perkovićem Thompsonom, proslavili su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan branitelja. Pozornica se jedva nazirala od barjaktara i njihovih zastava koje su se neumorno vijorile nošene olujnim vjetrom ponosa i sreće.

''Ovaj dan je za mene ponosan od '95., kad sam bio sudionik u operaciji Oluja, pa sve do dana današnjega. Ja slavim Dan pobjede, a i publika moja, ljudi koji žele slaviti na onaj pravi istinski način. Velik broj ljudi je došao kao što je to bilo u Čavoglavama, Kninu, Slunju, evo sad i u Glini, kako kazati nego sretan sam da je to tako.

A kako ljudi, posebice mladi, nikad ne bi zaboravili odati počasti onima koji su nam slobodu i omogućili, kaže Thompson, pjevat će i pisati pjesme.



''Kažu da osjećaju ponos, tako i ja. Ni veći ni manji. To je zajedništvo koje vlada. Pjesme koje stvaram, koje skladam, koje pišem upravo su radi tog našeg ponosa, radi naše tradicije, radi naših vrijednosti, a jedna od velikih vrijednosti je i Dan pobjede'', zaključuje glazbenik.

Pozornicu su s Thompsonom, među ostalima, dijelili i dečki iz grupe Dalmatino.''U zadnjih misec dana imali smo nekoliko puta ovakvu priliku. Prvo su naši nogometaši učinili čudo, to je bilo jedno ludilo, znamo svi šta je bilo, nastupili smo tri puta na ovakvim priredbama i sad ovo ovdje. Ovo je datum koji se ne smije zaboravit, koji treba sve više slaviti, podržavati, feštati i veseliti se. To je poseban datum i zahvaljujem svim našim braniteljima ma gdje bili'', kažu dečki.

A jedan od tih branitelja bio je i Thompson. Glazbenik koji je s puškom u ruci branio hrvatski teritorij bio je pripadnik 142. brigade.



''Dan pobjede je jedan od najvećih datuma u našoj novijoj povijesti, neka slave taj dan i neka budu kao i danas ponosni na hrvatske branitelje, da budu ponosni na hrvatsku državu. Za hrvatsku je državu puno proliveno krvi, ovaj kraj je posebno veliku žrtvu dao, veliki doprinos stvaranju Hrvatske države, neka znaju to cijeniti, neka budu ponosni i dostojanstveni i neka slave u vijeke.

A što nam je Thompson još rekao, pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV. Propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.