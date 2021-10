Balansiranjem na žici oduševila je i žiri i gledatelje Supertalenta! Od Davora Bilmana dobila je zlatni gumb koji ju je lansirao u samo polufinale! A reakcije na njezin nastup se ne stišavaju. Tetiana Kundyk, Ukrajinka s engleskom adresom, otkrila je za In magazin što se krije iza njezinih akrobacija, sve o svojem životu u cirkusu, ali i obitelji koja s njom dijeli ''putujući'' život.

Njezin samouvjereni hod po žici a potom i na stolici koja balansira na žici, nema koga nije ostavio bez teksta!

Nije ni čudo, gledajući je, mnogi su mogli naslutiti daje Tetianin talent ono što Supertalent traži. Bilman joj je ''stisnuo'' zlatni gumb.

''Zlatni me gumb jako iznenadio! Nisam uopće vjerovala što se dogodilo. Isprva sam mislila da je došlo do neke pogreške, da je to bio nečiji rekvizit za iduću točku. A zatim sam čula glazbu, slavljeničku glazbu. I pomislila sam: ''O, Bože, to je to! To je zlatni gumb!'', ispričala je.

Iako je već bila na nekoliko Supertalenta, na hrvatskise prijavila zbog želje da ju posjeti.

''Bilo je nevjerojatno, nisam mogla vjerovati. Već sam bila na natjecanjima talenata i bila sam u najboljoj formi, a dobila bih tri DA i jedno NE. I bila sam spremna da svi četvero kažu NE'', priča.

Tetiana je gotovo odrasla u cirkusu kojem se pridružila s 11 godina:

''Počela sam u cirkuskom studiju za djecu, a ondje je bilo sveg apomalo. Malo žongliranja, malo hodanja po žici, malo hula-hupa, špaga, salta…Pomalo od svega. S 14 sam odabrala žicu i ostala na tome'', priča.

Cirkus je njezin život. Nastupajući je upoznala i supruga, također akrobata, Leonarda, a prije 2 godine, ovaj par dobio je i pojačanje – malenog Henryja:

''Rodio se ovdje u cirkusu. U ovom sam cirkusu proživjela trudnoću i u ovom se cirkusu rodio. I sada smo svi zajedno u cirkusu, radim ovdje sa sinom i mužem'', priča.

Uz mamu i tatu akrobate, njihovu sinu, kaže, cirkuski život je definitivno suđen!

''Želim da mi sin bude cirkuski izvođač, naravno, ali morat će sam odabrati. Ja ću obaviti svoj dio, podučit ću ga ispravno. Podučit ću ga hodanju po žici i da bude jak. A moj će ga muž podučiti svome zanatu. On je hodač na visokoj žici. A zatim će odabrati. Želi li hodati po labavoj žici poput mame ili po visokoj žici poput tate'', priča.

Nastup na Supertalentu prvi je od kad je postala majka:

''Sjajan je osjećaj vratiti se. Vratiti se na pozornicu, vidjeti reflektore na licu… Bilo je to predivno, predivno iskustvo. I nešto što mi je jako nedostajalo'', priča.

Iako opasno i riskantno, a često popraćeno i padovima ilomovima, Tetiana ne odustaje. Svaki pad je kaže novi početak:

''Bilo je teško naučiti, bilo je jako bolno i još je. Žica je jako uska, samo šest milimetara. U redu je dok hodate po njoj, ali kada legnete iliradite špagu… Ako stojite na koljenima, na ramenima… Tada je zaista bolno.Naviknete se, naravno, ali prvi su pokušaji bolni'', priča.

Ukrajnu će uvijek smatrati domom, iako je već godinamadio najvećeg putujućeg cirkusa u Velikoj Britaniji:

''Nismo se posve preselili ovdje, ali većinu vremena provodimo ovdje u Engleskoj. Ali još nemamo kuću, živimo u kući na kotačima, u velikom američkom kamperu u kojem upravo sjedim,kao što vidite. I tako putujemo svijetom'', priča.

Naravno, uskoro će ponovno doputovati i do Hrvatske. Zapolufinale sprema nešto posebno:

''Moj nastup za polufinale bit će… Isto će biti žica. I bit će zračni nastup u kombinaciji sa žicom. Nadamse da će publika uživati, kao i žiri'', priča-

A tko će još izboriti direktan prolazak do polufinala? Tko nas oduševiti, nasmijati ili natjerati suze na oči? Doznajte u idućojaudicijskoj emisiji Supertalenta koja vas čekva u nedjelju na Novoj TV!

