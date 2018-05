Tereza Kesovija slavi 60 godina karijere. Tijekom slavnih godina Kesovija je dvaput nastupila na Eurosongu - jednom je predstavljala Monaco, a drugi put Jugoslaviju.

Šezdeset godina uspješne karijere, Tereza je proslavila koncertom u Splitu. Glazbenim nebom pjevačica i dalje niže uspješnice. Otkrila nam je kako je bilo nastupati u Splitu, ali i kako komentira Eurosong na kojem je i ona nastupala dva puta.

"Split je moja današnja želja, Split je moja vječna radost i vječna tuga i vječna nostalgija. To je ono nešto što čovjek jednostavno ne može prešutjeti ne smije prešutjeti i neće prešutjeti - to sam ja", priča Kesovija.

O životu energične dive iz Konavala počeo se snimati i film. Sreću ne skriva, iako priznaje da je sve to počinje umarati. Prvi kadrovi snimljeni su u Parizu. "To je sad samo početak jednog zapravo dugog posla oko filma koji će trajati dakle punih 90 minuta. Ponosna sam jer mislim da su shvatili ljudi kad su čitajući moju autobiografiju "To sam ja" shvatili koliko zapravo u mom životu ima nečega o čemu ljudi ne znaju", dodaje pjevačica.

Pred splitsku publiku stala je na Majčin dan, a upravo je majčinstvo obilježilo njezin život. No najveću sreću donijela joj je unuka Mila.

Tereza je dva puta pjevala na eurovizijskoj pozornici. 1966. godine kao predstavnica kneževine Monako, a potom 1972. predstavlja Jugoslaviju. Pjesma "Muzika i ti" osvaja 9. mjesto. Eurosong više ne prati, ali zna što Hrvatskoj nedostaje za dobar plasman. "Forsirajući nešto ne dolazimo do dobrih rezultata. Kad radimo nešto neopušteno, nešto ne pod pritiskom, onda se uvijek rodi neka dobra pjesma. Ne znam zašto se to uporno radi tako kako se radi, ali eto Bože moj, ja mislim da nada umire posljednja pa ajmo se nadati".

U 60 godina dugoj karijeri ništa ne bi mijenjala. U moru pjesma koje je otpjevala, ipak postoji ona najdraža: "Možda bio izdvojila jedino Larinu pjesmu na koju sam iznimno ponosna što je i rečeno u filmu, prilično je jedinstveno u svijetu da sam ja prvi izvođač te slavne pjesme iz Doktor Živaga - nakon mene je snimilo mnogo drugih pjevača, ali prva sam bila ja". Dio prihoda od Terezina slavljeničkog koncerta u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu donirat će se Udruzi Srce. Tim činom poručuje kako je važno misliti na potrebite.

