Pet je godina prošlo otkako Tereza Kesovija snimila pjesmu, pa ne čudi što poput malog djeteta s nestrpljenjem iščekivala promociju pjesme “Ima te”, za koju kaže da ju je čekala cijeli život. No, promocija je imala posebnu težinu jer je taj dana njezina miljenica, unuka Mila, slavila trideseti rođendan. Priželjkuje li praunuke, o životu punom teških gunitaka i rastanaka ali i os lici u kupaćem kostimu s kojom je zapalila društvene mreže razgovarala je s našom Majom Pericom.

"U svakoj od tih pjesama ja se moram naći da bih bila svoja, ali u ovoj sam to ponajviše bila. Pjesma me u toj mjeri ganula da sam rekla - ovo je pjesma koju mora da sam priželjkivala sve godine. Svih 60 godina svoje karijere, ja sam priželjkivala, očekivala ovako nešto", priznaje nam Tereza.

Snažan tekst koji je izašao iz pera Aljoše Šerića u Terezi je probudio osjećaj tuge, ali i optimizma.

"To sam ja koja sam gubila svoje ljude, ali niŠta nas ne razdvaja.

To je nešto što može biti uspomena na mog brata koji je prerano poginuo, na moju divnu majku koja me rodila i potom umrla. Na moju drugu mamu koja me voljela beskrajnom ljubavlju u trenutku. Kad je moj brat poginuo ona je prestala živjeti, moj otac koji je trpio i otrpio smrt voljene žene, živio skladno, u skladnom braku s tom divnom ženom koja je nama bila mama jer mi nismo znali svoju mamu", ispričala nam je Tereza.

Ljubavi Terezi ne manjka, obitelj joj je sve na svijetu a posebno mjesto zauzima unuka Mila, kojoj je sve posvetila.

"Ti geni se nisu prebacili na mene, ali ako pjevamo, pjevamo privatno, ovako za javnost ne", rekla nam je Mila Ungar.

A Tereza živi svoj život, pod svojim pravilima. Nedavno je onaj virtualni zapalila fotografijom s bazena.

"Jest da sam ponekad spustila da malo boje uhvatim jer ja ipak imam neke godine pa si ne mogu dopustiti da se oblačim kao nekad. Bile su tu i minice i najdublji dekoltei, ali čemu, zašto izigravati mladu kad mlada više nisam. I to je ono što nije lijepo kod nekih žena koje žele biti mlade i lijepe. Lijepa je mladost, ali lijepa je i starost. Ja ne kažem da sam stara, malo ono što Talijani kazu truika pitura i bela figura i to je to", izjavila je Tereza.

No, ne misli ona da je stara pred njom su brojni planovi, a tajna uspjeha ustvari nije tajna.

"Nema tajne dok govorim, govorim s entuzijazmom, optimizmom i ljubavi. Ljubav pokreće svijet, kad bih bar bila glavna i odgovorna za sudbinu svijeta, mi bi živjeli - Bože kako bi lijepo živjeli", zaključila je Tereza.

82 su joj godine tek i ne planira usporiti. Iako još nema datume, u planu su kazališni koncerti diljem Europe.

