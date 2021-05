Da se u Split polako vraća društveni život dokazuje i projekt "Teatar uz more". Kazališni festival cijelo ljeto će zabavljati publiku predstavama koje će se izvoditi na otvorenome, tik uz more. Priliku da predstavom otvori ovaj zanimljivi kulturni koncept imala je glumica Ecija Ojdanić s hit predstavom "Vla vla vlajland cabaret".

Splitsko deseto jubilarno izvođenje predstave koja je nastala u najtežim okolnostima za vrijeme pandemije, Eciji Ojdanić značilo je sve osim odmaranja. U proteklih godinu dana više od 50 puta glumica je uskočila u ulogu vlajne.



"Vla vla vlajland cabaret - Split i ova predstava se vole posebno. Ne znam zašto, ali ima neka tajna veza tako da sam jako sretna. Sve su karte rasprodane interes je za druge predstave ogroman. Lijepo je biti kreator nečeg novog, a znam da će, splitska publika već sad po interesu i za druge predstave i pokazuje da smo uboli u sridu", govori Ecija.



Tipična Vlajna hajdučki se hrva protiv nekoliko predrasuda uzidanih u nju pogrešnim odgojem - tako bi se jednom rečenicom mogla opisati radnja predstave koja je zaludila Hrvate.



"Ima u sebi jednu jako lijepu poruku o ljudskosti, toleranciji, a sve to kroz mozak i život priproste vlajne. Koja je pritom toliko šarmantna i kroz svoje zavrzlame, životne kroz koje prolazi. Priča o životu i nosi divnu poruku na vrlo duhovit i nekad malo tužan način o tome koliko je tolerancija važnija nego ikad", kaže.



Uloga vlajne kaže Ecija, nije joj teško pala, dapače, glumica ističe da je ponosna vlasnica takvih gena. A je li za nju pogrdna riječ vlaj ili vlajna - spremno odgovara



"Nekako smo baš dali odu vlaškom karakteru i vlaškom mentalitetu i ja mislim da samo to dosta dobro napravili. Igrali smo i u Drnišu i u Vlaškoj i po cijelog Hrvatskoj. Iz tog jednog mentaliteta vlaškog mi govorimo univerzalnu priču i to je uspjeh ove predstave. Ona je kao što su vlaji iskrena, otvorena, emotivna topla i duhovita.", kaže.



Ecija priznaje kako zaista uživa u svemu što radi pa tako i stvaranju kazališnog projekta "Teatar uz more" - iako je ponekad znaju iznenaditi pitanje - kako sve stigne?



"To ti je zakon preživljavanja. Moj dida je bio siromašni seljak i to od tih gena ne možeš pobjeći. I onda pričamo kako sve stignem, ja sam cijeli život i dalje nesigurna i zapravo ono što me nosi jest ljubav prema kazalištu i visoka radna etika, a to su ti moji vlaški geni", objasnila je.



Tik uz more, na jednoj od najljepših lokacija na otvorenom posjetitelji će moći uživati u mnogim predstavama koje će gostovati iz cijele Hrvatske.



"Očekuje nas preko 70 predstava u iduća 4 mjeseca, s preko 25 naslova. Predstave za djecu, odrasle, jedan šaroliki ambijent ali sve hit predstave.", kažu.



Na dvije ljetne pozornice izmjenjivat će se ponajbolji hrvatski glumci koji jedva čekaju stati na pozornicu i uživati sa splitskom publikom.



"Momčilo Otašević, Vladimir Posavec Tušek, Mila Elegović, Slavko Sobin, Ana Begić... Zbilja će biti vrhunska imena domaće kazališne scene.", otkrili su.



Teatar uz more bi će otvoren za sve posjetitelje željnih dobrih kazališnih predstava sve do 19. rujna.



