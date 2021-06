Tara, bivša pjevačica nekada popularne istarske grupe Karma, PRIprema novi samostalni singl u vrućem ljetnom ritmu. U njezinu će videospotu biti i bivši Mister turizma Hrvatske Antonio Lamaro, kojeg dugo nismo vidjeli na malim ekranima a bacio se u poduzetničke vode. Na set snimanja vodi vas ekipa In magazina.

Vruća atmosfera u rasplesanom klubu možda je nešto što smo zaboravili kako izgleda, no podsjetit će nas Tara u svojem novom videospotu naziva ''Meni ne treba to''. Novi vrući ljetni latino hit dolazi iz glazbene radionice Ivana Zaka.



"Obožavam latino, plesala sam i salsu, bachatu, regeton, a Ivan to zna, tako da je iskoristio to da pretoči u pjesmu", rekla je Tara.

Bivša pjevačica megapopularne Karme strastvena je zaljubljenica u ples pa svoju liniju najčešće održava njihanjem bokova u latino ritmovima.



"Prije jedno deset godina krenula sam sa plesom, sada nažalost više nemam vremena, ali kad god - tu sam.. Znaš da ja na koncertima nemam mir, nisam statičan izvođač, dok pjevam i plešem, ne mogu stati, nemam mira, a to me jako veseli", ispričala je.



U Tarinu novom videospotu pojavit će se i Antonio Lamaro. Bivšeg Mistera Turizma Hrvatske i zavodnika s malih ekrana dugo nismo vidjeli, a teško da dame neće primijetiti njegovu novu ulogu šarmera na bijesnom motoru.



"Ovaj motor i ovaj outfit što sam obukao večeras, dobro si primijetio, dobro stoji nekako, dobro se snalazim u cijeloj toj priči, ali ne bih se nazvao nikakvim zavodnikom što si ti rekao", rekao je Antonio.



"Okušao sam se u glumi prije par godina, gluma je moja velika ljubav, ali krenuo sam nekim drugim stopama, u biznis sam ušao i tako dalje, gluma je ostala tinjati onako sa strane. Na ovakvim stvarima, na snimanjima stvarno uživam i to mi je strast", dodao je.



Antonijeva strast je glazba pa je napokon odlučio i zapjevati.



"Je, glazba je moja isto velika ljubav. Cijeli život sviram gitaru i pjevam, sad sam se okušao i u glazbenim vodama. Snimio sam dva videospota, za prvi spot pjesmu mi je napsiao Nenad Ninčević, drugi spot je suradnja s Antonijom Šolom i Mirom Buljanom", rekao je.



Na početku svoje glazbene karijere kroči polako i pušta da njegove pjesme same dođu do srca slušatelja.



"Sve ono što mi je uhu ugodno. Vodim se nekakvom intuicijom, neću reć lake note, ali vrsta zabavne glazbe koja meni najbolje leži, tako da mislim nastavit nekako u tom smjeru", ispričao je Antonio.



U smjeru pozornice i koncerata ovog ljeta kreće i Tara. Kaže, nema boljeg osjećaja nego zapjevati s publikom.



"Neki koncerti su već dogovoreni, evo nadam se da neće doći ponovno ta situacija da to neće bit prebačeno za koji drugi datum ili iduću godnu jer stvarno bi mi bilo žao jer nažalost, neki koncerti su već prebačeni za iduću godinu", ispričala je pjevačica.



Epidemiološka situacija i u Istri je sve povoljnija, a ova atraktivna Istrijanka otkrila nam je i zašto Istra redovito prednjači kad su red, rad, disciplina i pridržavanje mjera u pitanju.



"Pa ne znam, možda navika!? Dobro, daleko je manja sredina pa je možda zato sve to lakše hendlati. Pokušavam paziti na sebe i ostale i nadam se da će to pripomoći da što prije konačno krenemo disati punim plućima", ispričala je Tara.



Tarin novi videospot uskoro je vani pa čekamo da nas ponese u ljeto u latino ritmu.

