Rak dojke ne bira spol. Čak 90 posto oboljelih može se izliječiti ako se bolest otkrije u početnom stadiju. Poruke su to koje su još jednom odaslane iz središta Zagreba, gdje je osamnaesti put obilježen Dan ružičaste vrpce.

Broj potpisa koje je Josipa Pavičić stavila na svoje knjige ne dokazuje samo to da su žene zainteresirane za ono što kriju korice, već i to da s njom dijele sudbinu ili pak postaju svjesne sveprisutnosti zloćudnih bolesti. Rak dojke je najčešći tumor kod žena i u porastu je. Prema statistikama, u 2016. godini u Hrvatskoj je oboljelo 2800 žena.

"Ova knjiga je ispovijest o boli i pobjedi, ali to je zapravo knjiga o životu. Ja sam kroz svoju priču ispričala i dala do znanja da sam spasila svoju glavu, promijenila puno toga u načinu razmišljana i konačno zavoljela samu sebe", rekla je Josipa Pavičić.

Upravo voljeti sebe, među ostalim, znači i redovit odlazak liječniku, ali i samopregled, koji doslovno može značiti život. "Ja sam imala slučaj nažalost s dvije prijateljice koje su prije 30-ih godina imale rak dojke. Borile su se i srećom pobjedile. Na vrijeme je otkrivena. Moramo postati svjesni da je to svugdje oko nas", kazala je Tara Rosandić.

O njegovoj rasprostranjenosti govorilo se i u sklopu obilježavanja Dana ružičaste vrpce, na kojem se htjelo naglasiti i kako to nije bolest koja isključivo pogađa nježniji spol. Sve više obolijevaju i muškarci. Kako bi se podigla svijest, važne su ovakve akcije. Bolest nije tabu tema, a zajedničkom aktivnošću medija, medicinske struke i žena boraca smanjit će se smrtnost te često razmišljanje kako se bolest događa samo nekom drugom.

Odličnom se može okarakterizirati i kampanja Europe Donne, europske kolacije protiv raka dojke i njezina edukacija. U Hrvatskoj se pod motom "Darujmo ružičasti život" već četiri godine prikuplja novac za kupnju toliko važnog aparata za intraoperativno zračenje. "Mi smo skupili milijun i 300 tisuća kuna. Isključivo volonterskim radom, kroz naše akcije. Kroz doniranja privatnih osoba i firmi, ali nažalost aparat je oko 5 milijuna kuna. I nije dovoljan jedan aparat. Svi veliki centri bi trebali imati takav jedan aparat", rekla je doktorica Vesna Ramljak.

