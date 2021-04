Nakon zajedničkog hit singla "Naj Naj" Ivan Zak i Tara ponovno su udružili snage. Pjevačica nekad vrlo popularne grupe Karma prvi je put otpjevala baladu koju joj je napisao upravo Zak. Uz glazbenu karijeru u Lijepoj Našoj krenula je i u osvajanje talijanskog tržišta.

Moćna ljubavna balada ''Na vrhu'' novi je as iz rukava ove atraktivne Istrijanke. Tara se u svoju prvu baladu u životu zaljubila na prvi pogled.

''Kako kažeš ''Ljubav na prvi pogled!'' Meni je Ivan ovu pjesmu već godinu dana ranije odsvirao na gitari, mislim više pjesama, ali ova mi je ostala, ista priča kao i za ''Naj, naj'', ostala mi je u uhu'', kaže.



''Pjesma ''Na vrhu'' je bila zamišljena kao brza pop pjesma koja se trebala nać na mom albumu još 2014. Usne varane, nekako sam je stavio sa strane i dopala je na kraju Tari što mi nije žao jer kad smo je pretvorili u baladu vidio sam da Tara odlično funkcionira u toj pjesmi'', objasnio je Ivan Zak.

Koncerata nema, no to ne znači da Tara ne živi glazbu. Odnedavno je i radio DJ.



''Rekli su ''Trebamo jednu voditeljicu koja će zabavljat ljude, koja će pjevati, dežurtno blebetalo ujutro!'' Rekla sam, to je posao za mene'', šali se.

No njezin najdraži, ujedno najizazovniji, svakodnevni zadatak je biti mama.



''Ja sam majka predškolarke, sad je ono kritično vrijeme, priprema za školu, psihički, sad prolazimo neku fazu koja nije jednostavna'', priznaje.

Nije jednostavno glazbenicima koji proživljavaju teška vremena. Zak nije dopustio da mu pandemija pomrsi planove pa je glazba i dalje njegov prioritet.



''Samo glazba, glazba i glazba i sve što je vezano uz glazbu. Radim pjesme cijelo vrijeme, od kad je ta korona nisam nastupao, nisam imao niti jedan nastup. ali evo otvorio sam diskografsku kuću, radim na novim pjesmama, i za svoje pjevače, imam nekoliko novih pjevača, ostvario smo nove suradnje'', kaže.



U nove izazove upustila se i Tara. Piše dječje pjesme na talijanskom koje će izvoditi klinci i klince na tamošnjim festivalima.



''Da, meni je praktički materinji jezik. U doba pandemije kad je bilo sve zatvoreno, kad se ništa nije dešavalo, pronašla sam neko utočište, sjela sam za klavir i počela pisati'', priča.



Tog se nisu sjetili neki izvođači, što u Europi, što u dalekoj Aziji, koji su radije posudili melodije pjesama Tarine bivše grupe Karma i prepjevali njihove velike hitove bez dozvole.



''Mi smo pokušali urgirati na taj način da ih kontaktiramo, da im zabranimo da pjevaju te pjesme, ne zato što nama nije drago što se nekome sviđaju te pjesme, da možda nekovidi velik potencijal u tim pjesmama, nego nije u redu da ti uzmu pjesmu i da se potpisuju kao autori tih pjesama'', objasnila je.



Tara razmišlja i o osvajanju talijanskog tržišta svojim pjesmama, no dok se to ne dogodi, kažu, bit će sretni ako uspiju zapjevati i u svojem dvorištu. Koliko im nedostaju koncerti?

''To me nemoj ni pitati. Da bih izašao pred publiku i pjevam, dao bih danas sve, ali... Nekad smo to shvaćali zdravo za gotovo, dođe mi feeling da je to bilo u nekom prošlom davnom životu, a prošlo je samo godinu dana'', kaže.



Nadamo se da neće proći još toliko do Tarinih i Zakovih koncerata u onom starom dobrom normalnom, na kakve smo naviknuli.

