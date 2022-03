Mnoge će se žene složiti da muškarca privlačnim čine smisao za humor, šarm i džentlmeske menire, no ako je frajer pri tom i sportaš i uklapa se u opis Apolona, nećemo se buniti. U nastavku vam donosimo listu najpoželjnijih domaćih frajera koji ne osvajaju samo svojim isklesanim tijelima, nego i diplomoma, uspjesima, svjetskim rekordima i brojnim drugim kvaliteta.

Drage dame, otpor je uzaludan. Ako ne možete skinuti pogled s ovog talentiranog brazilskog modela, u potpunosti vas razumijemo. Hrvatski zet Pedro Soltz odavno je pokorio svijet modelinga, a jednako lako osvaja simpatije u showu Ples sa zvijezdama. U stvarnom životu ljubi manekenku Iris Cekuš, a na pozornici strast dijeli s Valentinom Walme.



Vlaho Arbulić nebrojeno je puta dokazao da je mnogo više od zgodnog frajera. Nekadašnji model danas je uspješan glazbenik, otac i zaljubljenik u zdrav život.



''Ne volim biti rob toga, naravno da svatko voli dobro izgedati jer to nije povezano samo sa estetikom nego i sa zdravljem. Ja što sam stariji sve više kužim da je zdravlje bitno i koliko se onda to zdravlje reflektira i na način na koji ti zračiš kao osoba, i fizički i mentalno, ali mislim da je tu bitan nekakv omjer. Svakome je bitno kako izgleda, ali bitno je koliko ti je to bitno u odnosu na druge stvari koje su isto bitne i još bitnije u ćivotu tako da svakto treba nać neku svoju formulu'', zaključio je Vlaho.



Priznajte, dale biste svoj maksimum na treningu s ovim Apolonom, zar ne, drage dame?! Drago Pezić osobni je trener i model i lako biste mogle proučavati anatomiju na ovim mišića. Ovih se dana zaručio sa svojom djevojkom pa ako nju pitamo ''vole li žene više pločice ili pivski trbuščić'', odgovor je jasan.



''Paaaa...hahahah...joj,...mislim da je realno bolje vidjeti muškarca koji drži do sebe, ne baš tako koji je zapušten. Iskreno, po meni mislim da se više lože na te sa six packom'', govori Drago.



Riječki ronilac i svjetski prvak u ronjenju na dah Vitomir Maričić avanturist je čije je uspjehe gotovo nemoguće nabrojiti. Osvojio je Kilimanjaro, spašava morske pse, svjetski je rokorder, bavi se kondicijskom pripremom sportaša, znanstvenim radom, fotografijom i ''bez pol muke'' bi vam izronio najljepšu školjku s dna oceana.



''Čovjek je sposoban i daleko više od onog što smo mi sad postavili kao neke svjetske rekorde iz razloga što mi imamo niz nekih fizioloških adaptacija koje možemo iskorititi u svoju korist kada ronimo nja dah. Sve to kada čovjek shvati, kad dobije samo neka osnovna znanja o tome na tečaju, onda ljudi već prvi dan, drže dah 3 minute, rone do 20 metara, i naprave stvari koje su njima nevjerojatne za doživjeti'', govori Vitomir.



Nizozemac indonezijskih korijena jedna je od najupečatljivijih pojava na domaćim nogometnim terenima. Veznjak nogometnog kluba Gorica Joey Suk ne prolazi nezamijećeno. Sa suprugom živi u Zagrebu, a uz nogometne manevre, pozornost plijene i njegove tetovaže.



Ne znam koliko ih imam, ali u Zagrebu imam dva tattoo majstora.

Jedan radi na leđima, a drugi na nogama. I, zapravo, želim popuniti gotovo cijelu površinu. Jednostavno volim tetovaže. Najnovija tetovaža je posvećena ljubimici, malenoj Jayllin. Ovdje je na nozi. Stara je dva tjedna i jako sam zadovoljan njome'', rekao je.



Ako smo nepravedno izostavili kojeg Hrvata s pravom na titulu najpoželjnijeg frajera, slobodno nam javite u inbox naših društvenih mreža i uljepšajte dan našim administratoricama.

