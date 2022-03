Doza odvažnosti svakako je trebala chefovima iz naše sljedeće priče na putu do uspjeha. Nisu se bojali riskirati i to im se isplatilo. Kada se u sve dodaju i prstohvat njihove mašte i kreativnosti, nastaju jela vrijedna Mihelinovih zvjezdica. U prilogu In magazina imat ćete priliku upoznati mlade kraljeva hrvatske gastro scene!

''Zašto ne bi ako već kuham probao radit u najboljim svjetskim restoranima?'', zapitao se jednom prilikom Matija Bogdan.

S tom mišlju ovaj se mladi chef na početku svojih 20-ih ohrabrio kontaktirati baš te restorane u želji da ondje stažira i naišao na plodno tlo. Kako se prisjeća, prvi mu se javio poznati restoran Coi iz San Francicsa. Cijeli život promijenio mu se u sekundi.

''Došao sam u tu kuhinju i prva osoba koju sam vidio je bio sam Daniel Petterson i to je bio još veći šok. Dođeš sav u šoku i onda vidiš tu ikonu pred sobom. Nisam imao iskustva, nisam imao znanja, ali sam imao veliku volju i želju'', priča Matija.

Zahvaljujući američkom iskustvu, dobro je upoznao režim rada u restoranu visokog standarda. A ubrzo nakon toga uslijedila je još jedna kulinarska avantura. I to u Londonu. Ondje je naučio sve što zna o kuhanju te postao souchef restorana... koji krase dvije Michelinove zvjezdice.



''Mislim da se na zvjezdice mora gledati ne kao na cilj nego na nešto što dođe s teškim radom i posvećenosti poslu'', priča Matija.



Nakon šest godina došlo je do svojevrsnog zasićenja bijelim svijetom. Srce ga je vuklo u domovinu, a i jednostavno je, kaže, došlo vrijeme da svojim imenom i prezimenom, a ne tuđim, stoji iza tanjura koji nastaju pod njegovim rukama.

Na hranu, ovaj mladi chef gledao je kao na odraz identiteta nekog naroda, ali i veliko zadovoljstvo. A to potpisuje i ovaj mladi chef. Njegov kulinarska avantura počela je slučajno. Ovaj Slavonac trebao je postati informatičar ili broker, no kriza 2008. je htjela da se okuša u kuhinji.

''Kad ujutro radiš rezervaciju i odgovaraš ljudima na mailove toliko sam sretan što nisam za tim računalom i što se to sve desilo kako se desilo i nikad to nebi mjenjao'', priča Marko Gajski.

Tko god je kušao njegovih ruku djelo, složit će se da je ta kriza nešto najbolje što se moglo dogoditi, a potvrđuje to i Michelinova zvjezdica koju je osvojio.

''Skromnost leži u tome što svaki dan radiš puno, svaki dan i dalje ulažeš u sebe i što si svaki dan spreman na najžešću kritiku na svoje goste, tu jest skromnost ali je nema u tome kad znaš što si radio, kroz što si prošao i što je tvoj tim prošao, i ta zvjezdica daje kredibilitet'', priča Marko Gajski.

Zaljubljen je u iskrenu hranu i iskrenu emociju. Neka jela osmišljava godinama, neka u trenutku, dok treća stoje negdje u ladici, dok ih život ne pozove u stvarnost. A neka su jela već postala kultna.

Dok su njegovi vršnjaci od kockica gradili dvorce i gusarske brodove, Bruno je svoje razvrstavao po bojama i od njih radio svoja prva jela. A dječja mašta ga je odvela daleko. Kuhao je uz ponajbolje svjetske chefove u najboljim svjetskim restoranima.

Njegove su tanjure s veseljem praznili nogometaši, velike svjetske zvijezde, glumci, prinčevi, kraljevi. Svi su oni kušali njegova jela, a on se rado sjeća jedne posebne ekipe.

Nimalo pretenciozan, prizeman, zaraznog osmijeha, Bruno je pravo oduševljenje gastro svijeta, ali i vrlo zahvalan gost.

Mladi chef piše svoju prvu kuharicu, radi punom parom jer mu je velika želja restoranu priskrbiti i drugu Michelinovu zvijezdicu. A tek mu je 27.

