Maja Šuput bi voljela znati čime će se baviti njezin Bloom, Damir Kedžo hoće li ikada pobijediti na Euroviziji, Mario Roth do kada će živjeti, a Borna Kotromanić koliko će imati unučadi. Zvijezde smo stavili pred kristalnu kuglu i pitali ih što bi voljeli saznati iz budućnosti.

Mnogo zdravlja, ljubavi, sreće, djece, unuka, novca... Želja za bolje sutra ovih dana ne nedostaje, no što nas zaista čeka u budućnosti, nitko ne zna. Zato smo pred naše zvijezde stavili težak zadatak - kada bi imali pravo na jednu informaciju iz budućnosti, što bi voljeli saznati?



''Da li je to pitanje uopće potrebno ove godine ili su svi isto odgovorili? Što želim znati iz budućnosti je ''Da li će ljudi zaboravit šta su maskice!? Kad će pandemija završiti? I da li će završiti? da li će moje dijete znati šta znači koncert i što znači izraz lica! Ili će mama Franka pokazivati na slikama ovako se smiju drugi ljudi, osim mame koju gledaš svaki dan'', pita se Franka Batelić.



Tajne iz budućnosti oduvijek su golicale čovjekovu maštu, pa nije čudo da smo osmislili cijeli arsenal tehnika za proricanje sudbine. Pitanja za čarobnu kuglu je napretek.



''Da imam pravo znati jednu informaciju iz budućnosti, voljela bih znati čime će se moj Bloom baviti'', otkrila je Maja Šuput.



''A isto ako bih volio znati u budućnosti hoće li ovaj svijet biti malo ravnopravniji, hoće li biti ljepše mjesto za življenje iako ja pričam s aspekta jednog relativno sretnog čovjeka u životu, ali mislim da ovaj svijet može biti puno veseliji, transparentniji, pošteniji, pozitivniji, evo to bih volio, volio bih znati kako će izgledati svijet za nekoliko desetaka godina'', kaže Jole.



''Hvala ti što si me to pitao - ništa! Jer da mi je netko rekao s 20 što će mi se sve desiti u sljedećih 30 godina, ja bih se upucala odmah, kad bi mi netko rekao samo loše stvari. Nikad ne idu loše stavri same, dođu kasnije i dobre i obratno. Tako da ništa, stvarno ništa'', tvrdi Snježana Mehun.

Ipak, neki bi voljeli saznati vrlo konkretne stvari.



''Pa koliko ću imati unučadi i praunučadi, znam da ću ih imati puno, ali evo bilo bi mi fora da znam da li ću ih imati 15, 20, 30, koliko će nas biti da znam koliko ću potomstvo zasobom ostaviti'', iskreno priča Borna Kotromanić.



''Mada svi ljudi oko mene ne bi to voljeli znati, kada im je kraj. Ja bih baš volio znati do koliko ću godina živjeti, volio bih doživjeti duboku starost'', kaže Mario Roth.



A kad je ljubav u pitanju?



''Kad je ljubav u pitanju ne želim znati. Znaš zašto? Zato što ljubav dođe sama od sebe. Ako ju tražiš i ako ju ganjaš ona bježi, ako je pustiš i ako je ne ganjaš, onda ona dođe tako da sam ja siguran da će ljubav doć'', rekao je Roth.



''Da li bi voljela da mi se desi neka ljubav, neko lijepo prijateljstvo nježno, krasno, da! E to bi voljela da mi neki future teller kaže what will be'', priča Neda Ukraden.



Sasvim razumljivo, naše glazbene zvijezde žele saznati kada će se vratiti koncerti na kakve smo naviknuli u predpandemijskim vremenima, no i još neke glazbene vijesti iz budućnosti.



''Volio bih znati da li će se rock'n'roll vratiti i biti onako snažan kao što je nekad davno bio jer mi se čini pozitivnim i u tragovima u kojima se danas dešava mi se čini pozitivnijim nego puno načina na koji se ljudi zabavljaju. Ne zamjeran nikome što ide na Zrće i sam ću otići na Zrće, ali bih volio da se i tamo možda desi rock'n'roll'', kaže.



''Hoću li pobijediti na eurosongu, evo to me interesira, jednog dana. Evo to bih volio pitat zato što baš o pobjedi na eurosongu, odnosno nekom super rezultatu sam razmišljao još dok sam bio full mali klinac, d bi to volio za Hrvatsku napravit, i za sebe, evo to bih volio znati'', otkriva Kedžo.



Kada je njezina karijera u pitanju, Maja dobro zna kakva je budućnost čeka. Evo i zašto!



''Ja nemam nijedno pitanje, ja ću ostvariti sve što sam zamislila. Imam puno želja, ali ne brinem hoću li ih ostvariti jer ću raditi na tome da napravim sve što mogu da svaki san sprovedem u djelo, tako da ne brinem puno. Ja ću samo puno raditi da moja mašta postane stvarnost'', zaključila je naša pjevačica.

Čini se da Maja Šuput ima odličan recept da budućnost bude baš onakva kakvom smo je zamislili. Pa nek' vam je sa srećom!

