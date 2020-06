Neraskidivu vezu između nogometaša i manekenki ovih je dana potvrdio još jedan ljubavni par. Navodno su planule ljubavne iskrice između nogometaša Brune Petkovića i jedne od najljepših Hrvatica Ive Šarić. On je i prije Ive ljubio manekenku, a ona prije njega nogometaša.

Titulom jedne od najljepših Hrvatica mnogi već godinama časte nestvarno lijepu Ivu Šarić. Ako je suditi prema medijskim šuškanjima, bivša manekenka ljubi Dinamova napadača Brunu Petkovića. Taj novopečeni par još je jednom potvrdio tu neraskidivu vezu manekenki i nogometaša.

"U životu kad je čovjek sretan i kad sve radi sa srcem, mislim da je to ključ svega", rekla nam je Iva u jednom od intervjua.

Ljubav je navodno zaiskrila nakon što su 25-godišnji Metkovac i atraktivna diplomirana ekonomistica poslovno surađivali na jednom televizijskom snimanju.

Za reprezentaciju je igrao i Ivin bivši suprug nogometaš Jerko Leko. Nakon devet zajedničkih godina i dvojice sinova par se razišao.

Bruno Petković već je ljubio manekenku. Dok je bio u vezi s prvom pratiljom Miss Universe Hrvatske Teom Slavicom, vladala je idila.

"Ne mogu reći da mi nešto fali, da mi fali njegova vremena, stvarno ga daje, i potpora je meni u mom obrazovanju i školovanju. I učim s njim i pomaže mi u svemu. Ja sam njemu također potpora u nogometu. Jako je dobar dečko, jako. To mogu reći", izjavila je Tea dok je ljubav bila na vrhuncu.

Još jedna prva pratilja Miss Universe Hrvatske, manekenka Ana Kurobasa i nogometaš Duje Ćop zaručili su se prošlog Božića nakon dugogodišnje veze.

"Super mi je s njom. Imamo dosta toga zajedničkog, tako da uživam. Trenutačno sam sretno zaljubljen i ona je često ovdje u Zagrebu, ima obveze. Onda provodi više vremena sa mnom. Najčešće gledamo filmove, to nas oboje opušta", ispričao nam je Duje Ćop.

Svoju nogometno-manekensku ljubav brakom i sinčićem okrunili su reprezentativac Domagoj Vida i Kraljica Hrvatske 2014. Ivana Gugić.

"Je, on je stvarno pažljiv i nježan. Već sam rekla u jednom intervjuu da me drži doslovno kao kraljicu i on je taj", zaključila je Ivana.

Ljubav u desetljećima broje i Anica i Robert Kovač. Prva pratilja Miss svijeta 1995. i nogometni majstor u jednom od rijetkih zajedničkih intervjua, 2009. godine otkrili su koliko su sretni.

"Ja živim za svoje troje djece, za sada i za svog muža i mislim da to treba sačuvati. I jednostavno neću dopustiti da mi tu moju kuglu netko ruši", zaključila je Anica.

A teško će se srušiti i taj neobjašnjivi mit da su nogometaši i manekenke dobitna kombinacija.

