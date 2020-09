Aljoša Bagola nagrađivani je marketiniški mag, njegov CV otkriva uspjeh i blještavilo, proglašen je kreativnim direktorom desetljeća. A onda se dogodio trenutak koji je promijenio sve. Shvatio je da je u burnoutu - da je ''pregorio''. Kako prepoznati simptome i uspješno uzeti život u svoje ruke, otkrio je Ani Veli.

U životu nije uvijek sve ovisno o nama, ali naša je sreća ovisna o tome kako ćemo doživljavati život. Zato nije važno što ćemo sve u životu ostaviti iza sebe, nego što će život pustiti u nas. Hoće li to biti nezadovoljstvo ili veselje? Praznina ili ispunjenost?

Tim riječima autor započinje knjigu ''Kako pregorjeti i uzeti život u svoje ruke'', koja je postala hit u Sloveniji.

''Burnout je konačni otpor tijela našem stilu života i našem diktatorskom umu, malo šire je to epidemija tjelesnog i psihičkog sloma koja svjetskom gospodarstvu uzrokuje 700 milijardi eura gubitka'', govori Aljoša Bagola, medijski stručnjak i spisatelj.

Našem dobrom raspoloženju neprestano prijete mnogobrojne zamke. Među najopasnijima su očekivanja. Prepredeno nametnuta (vjerujte, kao stručnjak za marketing, to dobro znam) i blještavo zavijena u medijski celofan očekivanja svijeta, društva i drugih važnih ljudi, tjeraju nas na borbu za sreću.

Sve to, kako Aljoša kaže, dovodi nas u život u ''petoj brzini'' koji nije ništa drugo nego prazan hod.

''Iako su je nekad zvali menadžerska bolest, sada je jasno da žrtve ne bira samo među rukovodećim kadrom. Mi ljudi napravljeni smo tako da trebamo stalno priznanje i pohvalu drugih ljudi. Kad je nemamo, za tu validaciju spremni smo napraviti jako puno. Tako postajemo perfekcionisti i radoholičari'', kaže Aljoša.

"Borba i sreća nisu nespojivi. Kako sam nakon iskustva s pregorjelošću shvatio, recept sreće skriva se u tome da najprije odustanemo od neostvarivih očekivanja svijeta koji od nas očekuje neprestanu ushićenost.

Neke stvari koje te dovedu do burnouta su do nekog nivoa korisne za tvoj uspjeh, ali, naravno, bolje je uspjeti bez burnouta'', govori Aljoša.

Zbog toga se uvijek moramo pitati što nam uspjeh znači. Je li on tek puki odraz zaokupljenosti životima drugih ljudi koje pratimo na društvenim mrežama?

"Krajem 2015. godine sam kao vrlo uspješan kreativni direktor jedne od najuspješnijih i najvećih marketinških tvrtki u Sloveniji, do ušiju zaljubljen u čudesnu ženu i krasno dvogodišnje dijete, počeo osjećati tjeskobu i nemir", priča Aljoša.

Njegov burnout počeo je serijom neizdrživih migrena. Doktorica je utvrdila da je riječ o iscrpljenosti, no ni to mu nije bilo dovoljno upozorenje. Nastavio je sve dok nije, kako tvrdi, ''sasvim pregorio''.

''Kako prepoznati da si pregorio? Pa da, to je pitanje za milijun eura jer je osim gubitka nekog voljenog u životu najgori osjećaj i čini ti se da si izgubio samog sebe. U tom slučaju ne možeš reći da si izgubio sebe jer ako si izgorio, nije ti dovoljno stalo do tebe. Naravno, to sve prate strahovi i tjeskoba'', priča.

''Nakon gotovo četiri godine od svog burnouta ja još uvijek osjećam udare koji dođu kao anksioznost ili loše spavanje. Vidim da kod mene taj proces traje, ne ide tako da se probudiš i sve je u redu. Ja ću se učiti s tim živjeti cijeli život'', kaže.

Nakon takvog iskustva najteže se vratiti natrag u radnu sredinu u kojoj ste došli do te kritične točke.

''Radi se o posttraumatskom stresnom poremećaju kao kod bojnika koji su došli s bojišta. Zbog toga mislim da bi poduzeća trebala voditi brigu o zaposlenima jer su izgorijevanje i vraćanje nazad veliki problemi koji svjetskom gospodarstvu prave veliki gubitak'', objašnjava Aljoša.

Jedan je od načina da smanjimo našu izloženost burnoutu smanjenje dostupnosti.

Kako sam već rekao: prepolovimo svoju raspoloživost i udvostručit ćemo svoju raspoloženost. Naučimo biti odgovorno isključeni i promišljeno uključeni. U današnje vrijeme to je minimum za pristojno raspoloženje.

Aljoša se danas osjeća zahvalno jer ga je burnout natjerao da život uzme u svoje ruke, ali i da svoje iskustvo u knjizi podijeli sa drugima. Ova pandemija nam je prilika da napravimo inventuru svog života i uvidimo što je uistinu važno. Odbacimo očekivanja koja su nam nametnuta i iskoristimo ova izazovna vremena da napravimo nešto pozitivno za sebe.

