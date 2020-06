Ljeto 2020. Mejaši će itekako pamtiti. Najkasnije početkom srpnja izlazi im drugi album, a u kolovozu osnivač benda Nikola Bosilj postaje tata. Pjevača Edu ljutita je pak djevojka izbacila iz kuće. Srećom, samo u videospotu za njihovu novu pjesmu "Nije to vino".

Pjevač Mejaša našao se u problemu. Doma nije stigao u dogovoreno vrijeme, pa ga je ljutita djevojka doslovno izbacila iz kuće. Cvijeće, mariachiji, pa čak ni klapa koju je doveo da zapjeva pred njezinim kućnim pragom, nisu joj otopili ledeno srce. Sretna je okolnost jedino to što novopečeni suprug Edo kofere ispred vrata ipak nije našao u stvarnosti, već u videospotu za njihovu novu pjesmu "Nije to vino"... No spot ipak ima nekih dodirnih točaka i sa stvarnim životom.

"Ja sam siguran da se svatko sigurno barem jednom našao u toj situaciji da je rekao ženi, evo dolazim za pola sata i onda se zaglavio do u noć, a onda je obično razgovor: a dobro onda, kad već kasnim pola sata, i ovako je ljuta, pa sad ako zakasnim dva ili tri, na kraju nema veze. Pa ovo je bila prilika da se stvarni mejaški život pretoči u pjesmu i da se prikaže kako je nama zapravo. Jesmo mi improvizirali i karikirali neke situacije, ali nije to puno dalje od realnosti", priznaje Edo.

Upornost se Edi u spotu ipak isplatila. Djevojka mu je oprostila tek kad ju je uhvatio za ruke, prebacio preko leđa i odvukao na nogometni stadion, gdje su je dočekali njegovi prijatelji. Tada više nije mogla govoriti od šoka. Iako ni Nikola ni Edo još uvijek u stvarnom životu nisu imali potrebu isprobati nijedan od tih načina iskupljenja, jedan član Mejaša ipak jest:

''Mi smo bili ti tamburaši i kad smo došli stvarno pod prozor, ona je samo ovako pogledala kroz prozor i nije mu oprostila. Zapravo, mi nismo ni znali o čemu se radi dok nismo došli na lice mjesta. Pitamo o čemu se radi, on kaže: 'Dečki, odite samo sa mnom, napravite mi uslugu', a mi rekli: 'Dobro.' I tako je to završilo. Počne 'Ruža crvena', ne otvara prozor. Počne 'Juliška', ne otvara. Čini se da je sad još više ljuta'', pričaju.

Mejaši bi pod prozorima još jednoj djevojci mogli zapjevati i u kolovozu, kada na svijet stiže Nikolina mala mezimica.

"Nisam te pitao je l' idemo pod prozore kad se dijete rodi?! Misliš ispred bolnice? Ja znam da je moj tata mojoj mami došao pod prozor bolnice, pa su ga tjerali van. Kad se beba rodi, treba dovesti ne samo klapu i mariachije , nego treba dovesti pola Varaždina i cijeli stadion navijača. Može i to", šale se.

Budući tata jedva čeka kad će mala pjevačica prvi put zapjevati u rodilištu. Psihički je, kaže, spreman na barem dvije godine besanih noći, a u njegovu domu sve već čeka dolazak tatine princeze.

U planu Nikola ima i svojoj zaručnici izreći sudbonosno da. Svadbu je počeo organizirati još prije dvije godine, no mnoge su stvari, nažalost, krenule nizbrdo.

"Nadam se da će ovo sve nestati i da će se održati iduće godine, kao što je bila i u planu. Već mi se uspio i bend raspasti koji sam dogovorio za svadbu i lokacija mi se uspjela odgoditi, otkazati. Bilo je tu svega i svačega, ali nadam se da će i meni krenuti po tom pitanju", priča Nikola.

Ni Edo ne skriva da bi volio da se i u njegovoj kući uskoro začuje dječji plač...

"Ja se nadam da hoće. Supruga i ja smo se dogovorili da ćemo malo dati sebi vremena jer smo se sad zajedno preselili, uživat ćemo malo. Posvetili smo se maksimalno i poslu, ali se nadam da nećemo morati još dugo čekati", kaže Edo.

Tamburaši u starkama osim privatnih nižu i poslovne uspjehe. S novom pjesmom pripremaju dosad neviđen scenski spektakl na nadolazećem festivalu u Vodicama. Najkasnije početkom srpnja vjerne obožavatelje časte i novim albumom naziva "Nova godina".

"Tu će se naći svi dosadašnji hitovi, dueti sa Lanom Jurčević, Mladenom Grdovićem, grupom Vigor, a bit će nekih novih dueta. Bit će nekih zanimljivih pjesama zbog kojih ćemo ići snimati spot čak i u Češku, ali neću previše govoriti. Bit će novo, bit će zanimljivo, bit će ludo... Možda i najluđe do sada, što smo stariji, izgleda da smo luđi.", kažu.

