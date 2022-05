Odbrojavaju se posljednji dani do Splitskog festivala. Ovogodišnje 62. izdanje vraća se u punom sjaju nakon ukinutih pandemijskih mjera. Zašto je upravo ovaj Splitski festival za Zoricu Kondžu poseban te tko će sve zapjevati, zna Hrvoje Krolo iz IN Magazina.

Glazbeni šušur i ove godine stiže u Split. Novo ruho Splitskog festivala, koje se proširilo na 10 dana glazbene poslastice za sve, i ovog će puta oduševiti publiku.

"Za tu prvu večer ekskluzivnog koncerta šta nam je lani bila Doris ove godine smo pripremili jedno veliko slavlje s Nenom Belanom. Neno Belan i Fiumenski slave 25 godina zajedništva. Drago mi je šta mogu najavit i drugu večer festivala, Tereza nam stiže, napokon na Prokurative. Pjevat ćemo njene pjesme i slavit ćemo njen veliki značaj u hrvatskoj glazbi, a posebno St Festivalu. Za finalnu večer smo pripremili 25 novih skladbi Stručni žiri je odabrao pjesme po njihovom nahođenju", otkriva Tomislav Mrduljaš, organizator Splitskog festivala.

Festivalski šušur započinje 23. lipnja, i to velikim koncertom Zorice Kondže na Peristilu. U šali kaže, bit će posebno jer će ona, kao i festival, proslaviti 62 godine.

"Zapravo ću kako sam i obećala mojim sugrađanima napraviti 35 godina solističke karijere u Splitu. Međutim kako je bilo dvije godine korone, ja sam te dvi godine zaledila, neću sad slavit 37, nego opet 35 godina, haha, jer sam tako obećala. Ovo drugo se ne računa jer tad nitko ništa nije radija. Ja ću pivat ka da mi je 35 godina", najavila je Zorica Kondža.



Nakon Zorice, očekuje se i velik koncert Massima. No ono što ipak ove godine veseli sve jest ukidanje pandemijskih mjera, a to je znak da se festival vraća svojem punom sjaju.



"To posebno raduje da smo se skinili tih okova pandemije. Vidi se već do sad i mi smo mogli osjetiti nedavno na koncertu u Lisinskom di je publika već nakon 3-4 pjesme ponašala se kao da smo na bisu, a ne na početku koncerta. To govori dovoljno koliko smo željni svega", govori Ivo Amulić iz klape Rišpet.



"Na tankoj žici plešemo svi skupa i ove sretne trenutke i priliku i čast da žvimo na ovako lipom mistu u ova izazovna vremena, da imamo vrimena za festival i pismu - ma hvala ti Bože dragi", sretan je i Goran Karan.



"Nisam bila na St festivalu, ne mogu ni ja virovat, ali sigurno je prošlo 6 ili 7 godina i ne mogu virovat da me toliko nije bilo, drago mi je da se sad vraćam. Pisma je jedna prekrasna dalmatinska balada", otkrila je Lidija Bačić.



Među 25 novih skladbi koje će se izvesti na Prokurativama, bit će pjesme, među ostalima, i Jasmina Stavrosa, Luke Nižetića, Tedija Spalata, Ivane Kovač, ali i mnogih drugih. Odabrati one koje će se predstaviti, svake godine je najteži dio.



"Posao je stvarno bio težak, jer od 300tinjak pristiglih skladbi odabrati 25 stvarno vrlo odgovorno i vrlo teško. Mi smo odabrali pjesme za koje mislimo da bi se trebale izvest i nikad ne kažemo da je to 25 najboljih. One su po našem mišljenju pjesme koje se trebaju izvesti na festivalu, a repertoar mora biti raznolik. Bit će vrlo dobar program", poručio je Tomislav Mrduljaš, organizator Splitskog festivala.

Program kakav, napominju, zaslužuje 62. izdanje Splitskog festivala.

