Nezaobilazni dio života bogatih i slavnih često su skandalozne svađe i prepucavanja preko medija, a nerijetko i velika pomirenja. Među njima su Indira i Boris Đurđević iz grupe Colona, Mila Elegović i Ronald Braus. Luka Modrić je otkrio da s Mandžukićem nije razgovarao čak tri godine. A koji su se slavni domaći glazbenici pomirili nakon 25 godina svađe, zna Davor Garić.

Rijetki su bokovi koji se nisu gibali na taktove ''Oduzimaš mi dah'' ili neke druge od 150 pjesama i 12 albuma grupe Colonia koje je otpjevala Indira, a napisao Boris Đurđević. 2017. godine, nakon više od dva desetljeća rada posvađali su se i rekli si zbogom.

"Pa znaš što, oboje smo se uželjeli malo tog rastanka. Došlo je malo do zasićenja, moram priznati. On je ostao malo bez ideja, ja sam se htjela ostvariti i samostalano. To je nekakav prirodni tok, ajmo reći. No, na kraju krajeva lijepo smo si sjeli, mislim da imamo puno toga za našu publiku, puno toga ispričati i reći", otkrila je Indira.

"Ja sam uvijek za mirna rješenja, ja nisam konfliktna osoba, ali svi prekidi su ružni, partnerski , poslovni. Proradi taj ljudski ego i uvijek imaš potrebu nešto reći i ono što ne misliš možda, dogodi se, ali što je, tu je", dodao je Boris.

Ipak su shvatili da se previše vole pa su nedavno zakopali ratnu sjekiru i ponovno počeli surađivati.

"Boris ima naravno svoj projekt, Boris ima Coloniju, ja idem svojim putem, ali ćemo, sigurna sam, imati dosta iznenađenja. Ja se nadam da će se ova luda vremena malo smiriti pa će tu biti i zajedničkih koncerata gdje će i fanovi Ivane i fanovi Indire uživati u velikom koncertu", najavila je Indira.

Pomirenje i to prilično javno odradili su Ronald Braus i Mila Elegović. Na prošlogodišnjem koncertu u Rovinju svoje su prijateljstvo obnovili pred svima.

"Pa znaš kad se s nekim posvađaš i prođe nekoliko godina i ne možeš se sjetit zbog čega ste se posvađali. Ali mi smo ispretresli svu povijest i sve lijepo što nam se dogodilo pa onda i ono malo manje lijepo pa smo onda shvatili da smo previše ljudi izgubili u životu i da je život prekratak da gubimo vrijeme na svađe", zaključio je Ronald.

"U svim užasima života i svijeta ponekad se dogodi i pomirenje. Naime, Ronald Braus i ja smo godinama radili ovaj koncert, a onda su se našli životni putevi razišli, ili balkanaski rečeno posvađali smo se. Nismo razgovarali pa brat bratu jedno sedam godina, ali kao što vidiš život te s nekim ljudima ponovno spoji, s nekima nikad više", izjavila je Mila.

Luka Modrić i Mario Mandžukić bili su veliki prijatelji, a onda je nastao muk. Luka je u svojoj autobiografiji otkrio da je s Mariom tri godine bio u svađi, no onda su se pomirili uoči svjetskog prvenstva u Rusiji.

''Dočekao sam pravi trenutak i inicirao razgovor. Htio sam mu reći koliko mi je žao što nemamo više blizak odnos. Zanimalo me koji je uzrok tome da više od tri godine komuniciramo isključivo kolegijalno. Razgovarali smo otvoreno i svakim trenutkom kao da se topio led između nas, problem koji je nastao ni iz čega'', otkrio je Luka.

Legendarna grupa Denis&Denis ostavila je hitove za pamćenje, no i jednu od najdužiš zvjezdanih svađa sa sretnim krajem. Nakon samo četiri godine rada, Davor Tolja i Marina Perazić posvađali su se i razišli.

"Mi smo se posvađali samo jednom 1987. i nismo se čuli, a pomirili smo se 2012. i od onda smo super baš super. Kad god nešto treba zovem Davora ako nešto treba kupiti, ako mi treba nešto spojit, slažem stoliće. Najbolji prijatelji, da", ispričala je Marina.

"Marina je najbolja pjevačica koju sam ikad imao i upoznao, dobra je i poštena, ponekad iznervira, ali nije bitno", zaključio je Davor.

''Mir, mir, mir, nitko nije kriv!'' Čini se da je ipak najljepši osjećaj zaboraviti nesuglasice i oprostiti.

