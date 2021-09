Severina je ovog ljeta plijenila pozornost besprijekornom linijom na plaži, plus size model Lucija Lugomer pokazala je svoju kolekciju kupaćih kostima, a Nina Badrić izmjenjivala glamurozne haljine za koncerte i bikinije za odmor na Hvaru. Najatraktivnija ljetna izdanja domaćih zvijezda pogledajte u videu IN magazina.

Severina će se ovog ljeta sjećati zauvijek, a i njezini će pratitelji dugo pamtiti Sevkina vruća izdanja. Iako joj je na privatnom planu prilično turbulentno, to se ni najmanje ne vidi na njezinu ljetnom izdanju. Mogli bismo reći da je Severina žena u svakom smislu te riječi.



''Ljepota žene je blagost i milina, a s druge strane, opozit tome, je žena kao ratnica i kao lavica koja štiti svoju djecu'', rekla je Seve jednom prilikom.



Pjevačica i majka je i Žanamari Perčić. Iako slovi kao vlasnica najseksi tijela na domaćoj estradi, ovog je ljeta podignula ljestvicu i pokazala da izgleda bolje nego ikad.



''Ja nemam neku tajnu izgleda, više se uzdam u svoje gene. Moji followeri stalno pitaju kad će bit neka fotka s plaže. Evo sad će bit fotka u kostimu uskoro, neće doduše bit s plaže, nego s prekrasnog bazena'', kaže.



Ovog je ljeta sve same komplimente za liniju pokupila i modna agentica Tihana Harapin Zalepugin, a Lucija Lugomer uživa u majčinstvu, ali i svojim ljetnim izdanjima kojima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Glumica Mila Elegović svaki je slobodan trenutak iskoristila za bijeg na plažu.



''Pitala sam sebe zašto ja obavljujem te slike. Pitala sam se zašto svako ljeto ti staviš tu neku sliku, a onda sam shvatila da je to ipak neka narcisoidnost koju moram priznati, stalno se pitam, gledam te portale, sve to skupa, Zašto si ti to sad napravila? I onda kažem ''Mila, joj, voliš se pravit važna!'', objasnila nam je.



I domaći frajeri plijenili su pozornost u svojim ljetnim izdanjima. Vlaho Arbulić i Luka Nižetić pokazali su tetovirani torzo bez trunke masnog tkiva, a Damir Kedžo se ni na plaži nije odvajao od svoje kujice Gigi. Ipak, za visoke se temperature ovog ljeta najviš pobrinula Nives Celzijus.



''Možda celzijusi više nisu prikladni. Dolaze ti te godine i onda su ljudi - ''Isuse, stara si, odvratna si, debela si, dolaze mlađe, fuj, pokrij se, sakrij se!'' Pa onda možda je vrijeme da celzijuse prepustimo mlađima, naravno, ja bih i dalje ostala Nives'', govori Nives.



Ovog je ljeta nastupala punom parom, no stigla je Nina uživati i na plaži. Nakon glamuroznih haljina, najradije uskoči u kupaći kostim i zapliva.



''Ljudi se dosta iznenade kad me vide uživo i onda shvate da ipak nisam nek žena od 185, sa 150 kila, nego jedna sitna žena koja ima podosta jaču stražnjicu! Što je u zadnjih godinu dvije moderno. Samo moram naučit twerkat'', šali se Nina.



Iako se ljeto bliži kraju, ne sumnjamo da će nas zvijezde počastiti još pokojim atraktivnim ljetnim izdanjem.

