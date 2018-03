Osim što izrađuje svoje modne kolekcije, Anamarija Asanović već neko vrijeme predaje u školi za modu i dizajn. Svoja stečena iskustva prenosi mladim nadama domaće modne scene. Studentima su nam otkrili kakva je profesorica.

Anamarija Asanović pravi je multipraktik. Osim što dizajnira, sada i predaje u školi za modu i dizajn, a aktivno se bavi i organizacijom jednog velikog modnog događaja.

Ipak, nas je zanimalo kakva je Anamarija kao profesorica pa smo otišli do njezinog radnog mjesta.

"Anamarija je profesorica za poželjeti, puna je znanja, strpljiva je s nama. Kada je zafrkancija, zafrkancija je, a kada radimo stvarno radimo i super je odnos. Nije zahtjevna, ovisi o situaciji hahaha", kazala je studentica Paula Brkić.

Anamarija u suradnji s Giannom Apostolski trenutačno radi i na pripremama modnog spektakla koji će se ovoga ljeta održati u Splitu

"Napokon će u našem gradu biti dodjela modnih nagrada, što me jako veseli i imamo stvarno podršku od dosta poznatih ljudi i baš me veseli što će to biti taman kad lipo zatopli. Bit će baš jedna lipa gala večer", otkrila je Anamarija.

Nakon što je završila obaveze u školi Anamarija nas je pozvala da joj se pridružimo u fitness studiju. Ljeto se bliži pa se treba vratiti u top formu. Poput mnogih žena i Anamariju je nakon poroda mučio višak kilograma koje je trebalo izgubiti:

"Iman sreće što imam super prijatelja Antu Burazina koji me je iz dana u dan maltretira i gura me da se pokrenem. Stvarno već nakon kratkog vremena treninga s njim već vidjela rezultat tako da me to poticalo da još više treniram", otkrila je Anamarija za IN magazin.

