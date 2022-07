Strastvene poljupce, emotivne godišnjice braka te slatke trenutke ljubavi i romantike domaće zvijezde ovog ljeta ni ne pokušavaju sakriti. Franka i Ćorluka čekaju drugo dijete i slave 4. godišnjicu braka. Maja Šuput pokazala romantiku u braku kada supružnici misle da ih nitko ne gleda. Najromantičnije trenutke ljeta u režiji Luke Modrića, Sandija Pege, Lejle i Tarika Filipovića istražio je naš Davor Garić.

S porastom ljetnih temperatura zahuktava se i romantika u životima slavnih Hrvata. Trudna Franka Batelić svojem je Ćorluki čestitala godišnjicu i otkrila da ni u njihovu braku nisu samo med i mlijeko, no zajedno mogu sve.

''Dvoje djece koje je odraslo zajedno… Sretna nam 4. godišnjica braka! Već 10 godina, kroz sve nevere i bonace, držimo kormilo skupa!''



Još jedna trudnica uživa u zagrljaju svojeg supruga. Miss sporta Cindy Šoštarić i njezin suprug influencer Sandi Pego bebu očekuju krajem rujna, a romantike prije nego započne svakodnevni dječji plač, ne nedostaje.



''Kad je živčana, napisala bi mi u 19h ''Ljubavi, nema ništa za radit pa sam otišla spavat. Malo sam živčana pa da tebi ne pokvarim dan!'' i onako srčeko, evo to su najslađi trenutci, tako da je pažljiva, brižna je, ali stvarno nije komplicirana'', ispričao je Sandi.



Poput dvoje tinejdžera, zaljubljeni su Snježana i Franz Schillinger. I ovog ljeta njihovi se romantični trenuci najčešće odvijaju na morskim valovima.



''Mi kad mislimo da nas nitko ne gleda!'' Otkrila je Maja kako izgleda strastveni poljubac, dok je u naručju drži suprug Nenad. Ova par provodi 24 sata na dan zajedno pa je romantika ključna za očuvanje braka.



''Pa nije sad da se zavodimo, ali ne bih volila da on više ne bude tako veseo i energičan, jako je pozitivan i to je ono što mene drži, tom nekom pozitivnom energijom, znaš kad se probudiš pored nekog pa te pita ''ljubavi, hoćeš kavicu!?'', da ti je lijepo. Zamisli da se probudiš pored nekog mrguda!'', rekla je Maja jednom prilikom.

A čekaj, doći će i to polako!



U bračnoj idili i romantici ovog ljeta uživaju i Lejla i Tarik Filipović, Luka Modrić je objavio trenutak romantike sa suprugom Vanjom, baš poput kolege mu nogometaša Domagoja Vide. Nogometaš Ivan Čalušić u ljubavnoj je idili s pjevačicom Albinom. Ovog ljeta uživaju u putovanjima.



''On je više onako su svoja četiri zida, ne voli se ni pretjerano slikavat, jednostavno nije takav tip i drago mi je da smo različiti, nekako se u tom smislu baš nadopunjujemo. On je jako ponosan na mene i stvarno mi je maksimalna podrška'', priča Albina.



Antonija Šola objavila je romantičnu fotografiju, a odabranik srca njezina frontmen Ljubavnika Mario Regelja otkriva detalje njihove romanse.



''Mogu ti samo reć i ono što je najbitnije, da nam je lijepo, da uživamo, da provodimo puno vremena zajedno, da pišemo stalno neke nove pjesme, pjesama stvarno ima puno, uživamo i evo došlo nam je lijepo vrijeme pa jedva čekamo da odemo malo i na more'', rekla je Antonija Šola.



Lepa Brena i Boba Živojinović u braku su 30 godina. Ni nakon toliko vremena romantika im nije strana. Svojem je suprugu čestitala rođendan romantičnim fotografijama i napisala ''sretan rođendan, ljubavi''.



''Ljubav inače treba da bude iskrena, znači sa svim svojim unutrašnjim borabama, padovima, ushićenjima,... Ja sma uvijek za to da ta ljubav bude transparentna, iskrena i otvorena i da ljudima treba dati stvarno svoj maksimum. Kada date svoj maksimum i ako to nije ispoštovano i prihvaćano sa druge strane, samo ta osoba može da požali što nema više tu vrstu ljubavi'', zaključila je Lepa Brena.



Ako je suditi prema ovim zaljubljenim parovima, romantika je u vezi i braku visoko na listi prioriteta.

