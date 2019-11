Ne događa se često da neka kazališna predstava u Hrvatskoj doživi stotu izvedbu, a to je pošlo za rukom ''Brodolomkama''. Dirljiva je to i tragikomična priča o četiri žene zarobljene u raljama alkoholizma. Glumačka postava, predvođena Ecijom Ojdanić, otkrila nam je tajnu uspjeha ove predstave te što bi u slučaju brodoloma ponijeli sa sobom na pusti otok. Detalje je saznao naš Davor Garić.

Rezanjem torte poznata i razdragana lica obilježila su važan jubilej. Predstava "Brodlomke" doživjela je stotu izvedbu.

"Pazi, evo sad za tebe ekskluzivno, 105. zapravo ali nismo se uspjeli naći svi, prva postava. Malo smo i lagali čak, malo smo si oduzeli godina", otkrila je glumica Ecija Ojdanić.

A uz stotu izvedbu doživjela je i stotine ovacije.

"Uvijek su ovacije! Već smo i naviknuli i kad su već i malo manje ovacije bude nam onako, haha! Malo su nas razmazili! Bude u nekim manjim mjestima, njima je to puno, a nama je to kao 'a dobro, ok'. Ako nije pljesak da onako vrište ljudi, bude 'Onak, ne kužim, što ne igramo dobro, haha'", izjavile su glumice Sanja Milardović i Anita Matić Delić.

"Brodolomke" govore o četiri žene koje uslijed životnih nedaća završe u raljama alkoholizma. Istražili smo kakve su naše glumice kad zavire u čašicu.

"Ja bih rekla da kao svaki glumac ili glumica, tako se generalno misli, a istina je, volim dobro i zdravo popit, ne previše", zaključila je glumica Petra Dugandžić.

Umjesto brodoloma, "Brodlomke" su doživjele ovacije publike diljem Hrvatske. Pitamo se što bi naše zvijezde u slučaju tog, ne daj Bože, brodloma, ponijele sa sobom na pusti otok!

"Pa ja mislim da bih jedino htio imati svog psa sa sobom. Ali stvarno, to je jedino biće koje bi ja htio imat kraj sebe. Stvari mi, a pogotovo materijalne, vjerovao ili ne, ali one mi apsolutno ništa u životu ne znače", priznao je modni stilist Marko Grubnić.

"Ja sam mislila da ćeš me pitat s kojim glumcem bi htjela završit i onda bi opet ponovila s Tomom Hardyjem, a ako bi on bio zauzet onda s Bradleyjem Cooperom", priznala je glumica Petra Kraljev.

Postavi predstave Brodolomke želimo još mnogo jubilarnih svečanih izvedbi i ovacija publike.

