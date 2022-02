Nije pristojno drugima viriti u tanjur, no danas otkrivamo jelovnik slavnih. Domaće zvijezde otkrile su što se najčešće nađe na njihovu tanjuru. Tko je ljubitelj ribe, tko je na strogoj dijeti, a komu se hvata štogod pojeo, zna Davor Garić.

Pjevačica s titulom najsexy Hrvatice Žanamari Perčić svoju savršenu liniju duguje redovitim treninzima u teretani, no i pravilnoj prehrani.



"Jednostavno sam izgubila tu neku ljubav prema ukusnoj hrani, meni je jednostavno bitno da funkcioniram, da imam energije i sada mi je naravno najbitnije da to moje tijelo dobije proteine koje treba. Tako da jedem piletinu, posni sir, zrnati sir, jaja naravno, ribu. Sve što sadrži protein, pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršaviti, tako kad mogu još nagurati u sebe pojedem i krumpir i rižu i tako dalje, a jednom tjedno imam ekstremni cheat day i tada si stvarno svašta priuštim", otkriva Žanamari.



Jole za svoju mnogobrojnu obitelj hranu redovito nabavlja na tržnici.



"Na tržnicu volim otići, obožavam otići, ne mogu reći da sam često. Ja mislim da ja više jedem nezdravu hranu, nego zdravu, iskreno. I volim to, hahahha. Zato imam masnoću u krvi", priznaje Jole.

Već i ptice na grani znaju da je Nives Celzijus vrsna kuharica, no pripremiti adekvatni jelovnik za njezinu obitelj, ozbiljan je izazov i za profesionalce.



"Ja imam jednu kompleksnu situaciju. Ja imam dijete koje je vegetarijanac, imam pak Taishu koja s druge strane jede ribu, i samo ribu, ne jede meseo, onda sam tu ja koja sam svejed, onda tu imamo i gospodina Drpića pa i njega treba nešto nahranit, on je više fan mesa. Uglavnom treba zadovoljit sve te brojne ukuse i to je dosta teško", priznala je Nives.



I Petar Grašo je pravi umjetnik za štednjakom, a najradije uživa u morskim plodovima.



"Jednako tako kako sam ja dosta veliki ljubitelj japanske kuhinje, onda radimo te sashimije, sirovia tuna, sirovi losos, radimo malo carpacho od kozica, slane srdele obavezno", pohvalio se.



Sandra Perković japanski specijalitet sushi jednostavno obožava pa ga je naučila i pripremati.



To je neka vrsta hrane koja mi odgovara, ne sjeda mi teško na želudac, ispuni mi sve potrebe za nutrijentima toga dana. Nekad kad znamo imati buran vikend i pojedemo malo previše svega onda preko tjedna znamo sushi uzimat", otkrila je Sandra.



Matija Vuica strastvena je obožavateljica domaće ribe.



"Sve od ribe što se može zamisliti a da se to može spremiti u jednom stanu zagrebačkom. Sve vrste povrća, bilo na dalmatinski način, bilo začinjeno drugačije i sve vrste žitarica, a to je moj jelovnik", priznaje Matija.



A kolači? Vjerojatno ne postoji osoba koja ih ne voli, no s njima treba pripaziti.



"Kolače jedemo, i to jedemo, mala ekskluziva. Ja imam tu privilegiju, moja sestra se bavi izradom raw slastica, odnosno izradom sirovih kolača koji su ultra fini i ultra zdravi", pohvalila se Martina Tomčić.



Čini se da i bogati i slavni imaju istu slabost kao svi mi - ukusnom zalogaju teško je odoljeti.

