Unatoč izolaciji ne smijemo izgubiti vedar duh. Poruka je to mnogima omiljenog benda Begini, koji je za svoje obožavatelje snimio mini koncert "Od sobe do sobe". Iako se nalaze u četiri različita grada to ih nije spriječilo da zajedno zasviraju.

Begini pozornicu doživljavaju kao drugi dom, stoga im ova razdvojenost itekako teško pada, no vedar duh i smisao za šalu nisu očito nisu izgubili.



''Jako nam je lijepo i ne fale nam kafići, nimalo, ali mislim da me već lagani i supruga želi izbacit iz kuće i jedva čeka da nam počnu koncerti. Sve mi nedostaje. Koncerti probe, publika druženja, putovanja u kombiju, afterpartiji maturalci, sve mi fali. Vidimo se na nekom idućem koncertu '', poručuje frontmen benda Marijo Budišćak.

A na idućem koncertu će vas dočekati ugodno iznenađenje jer dečki ovo vrijeme provode radeći na novom albumu.

''Planovi za budućnost su veliki. Pripremamo novi album i imamo jako puno vremena'', otkriva.

Iako ne sumnjamo u njih bit će to pravi izazov jer njihov prvijenac "Za sve moje bivše" je bio najprodavniji album godine. S obzirom na to da vrijeme inače najčešće provode na putu i na koncertima, sad imaju više vremena za posvetit se svojim obiteljima, a Mario već održava glazbene satove.



''Sin i ja se jako puno družimo ovih dan. Ja mu sviram i pjevam i obrnuto'', priča.

Svakodnevno slušamo savjete stručnjaka, a osim crnih vijesti ima i onih koji nakon karantene najavljuju baby boom.

''Ja bi rekao da su stručnjaci u pravu i da želim veliku obitelj. O tome sam uvijek sanjao, nadam se da smo na dobrom putu'', kaže Mario.

Baš kao i svi i oni jedva čekaju kraj ove situacije i povratak u normalni život. A do tad će se sa svojim obožavateljima družiti virtualno.

''Ostanite doma, slušajte poruke civilne zastite, a mi se vidimo na nekom novom koncertu'', poručio je za kraj razgovora.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.