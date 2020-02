U Kneževu Dolu vlada kaos. Neki se suočavaju s posljedicama svojih postupaka, a drugi otkrivaju velike tajne. Što nas sve ovaj tjedan očekuje, pogledajte u prilogu Dijane Kardum.

Razotkrivanje tajni iz prošlosti skupo je stajalo Tamaru. Njezine fotografije izazvale su pravu buru u obitelji Krpan koja se neće tako skoro stišati.

Novinari opsjedaju imanje, a od toga strepi i Lola. U strahu da joj ne razotkriju identitet, odlazi Igoru i traži ga pomoć, ali se na kraju samo posvađaju.

"Loli bi to trebalo biti napokon "otkači od mene i makni se pusti me", ali kako će se sad početi događati drugi zapleti to će biti užasno nebitno, zapravo Loli kao takvoj to će biti užasno nebitno, njihova veza, zato što se tek sad počinje oko tog sina svašta nešto događati", otkrila nam je Elizabeta Brodić.

A Ivan otkriva tko je Petrov biološki otac, što će u Knežev dol donijeti nove probleme. Irena pak saznaje tko je prodao Tamarine eskort fotografije novinama.

"Bit će svađa, bit će burno, bit će i skandala, ali evo to će naša publika uskoro vidjeti, neću otkrivati ništa", bila je tajanstvena Arija Rizvić.

Iz epizode u epizodu postaje sve napetije. A kako će se rasplesti ova situacija, ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka u seriji Drugo ime ljubavi.

Najgledanija domaća serija Elizabeti Brodić i Momčilu Otaševiću donijela je nominaciju za Večernjakovu ružu.